"Verfassungstreue-Check": Radikalenerlass 2.0?

Bei früheren von Radikalenerlass und Berufsverbot Betroffenen weckt das Erinnerungen. In Baden-Württemberg hatte die Landesregierung am 2. Oktober 1973 den "Schiess-Erlass" in Kraft gesetzt. Unter Innenminister Karl Schiess (CDU) entschied sich der Südwesten für eine besonders scharfe Umsetzungs-Variante des im Jahr zuvor auf Bundesebene ergangenen Radikalenerlasses. Und nun ließ sich in "the Länd" der Vizechef der Grünen-Landtagsfraktion, Oliver Hildenbrand, am 7. April 2024 von der "Stuttgarter Zeitung" folgendermaßen zitieren: "Vor der Einstellung … soll künftig ein 'verdachtsunabhängiges Prüfverfahren' zum Einsatz kommen – die Regelanfrage beim Verfassungsschutz. Als 'zusätzlicher Baustein' im Auswahlverfahren tauge der 'Verfassungstreuecheck'." Dabei sprach er von "Einstellungen in den Polizeidienst" und "Rechtsextremismus". Die Reaktion des Sprechers des CDU-geführten Innenministeriums fiel reserviert aus: "Eine Regelanfrage sei nicht geplant. Thomas Strobl gehe streng gegen Rechtsextremismus vor."

Ehemals Betroffene bis heute nicht entschädigt

Auch der Kommentator der Zeitung sah sich bei Hildenbrands Vorstoß an den Radikalenerlass erinnert. Alle, die sich für den Öffentlichen Dienst bewarben, wurden bis in die 1980er-Jahre einer Regelanfrage beim Inlandsgeheimdienst, genannt Verfassungsschutz, unterworfen. Bundesweit wurden damals offiziell über 1.500 Linke nicht eingestellt oder entlassen – weit mehr als Rechte. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 1995 in einem Urteil festgestellt, dass damit rechtswidrig Grundrechte missachtet wurden. Auch die UN-Sonderorganisation ILO (International Labour Organization – Internationale Arbeitsorganisation) hatte die Berufsverbote 1986 als Verstoß gegen Grundnormen des internationalen Arbeitsrechts bewertet.

Die Betroffenen kämpfen bis heute um Rehabilitierung und Entschädigung. In Baden-Württemberg werden sie vor allem von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ausgebremst. Nach Gemeinderats-Beschlüssen 2023 in Heidelberg, Konstanz, Tübingen und Mannheim (Kontext berichtete) liegt seit Ende Februar auch im Stuttgarter Gemeinderat ein solcher Antrag vor, eingebracht von der Fraktionsgemeinschaft Die FrAktion und der SPD. Auch hier werden Landesregierung und Landtag aufgefordert, den Forderungen der Betroffenen nachzukommen. Im März und April stand der Antrag nicht auf der Tagesordnung des Gremiums. In Freiburg war er im Januar wegen laut Innenministerium angeblich "fehlender Befassungs-Kompetenz" des Gemeinderats wieder von der Tagesordnung gestrichen worden.

"Durchbruch" beim Radikalen-Gesetz in Brandenburg

Aus Sicht der in den 1970er- und 1980er-Jahren Betroffenen erhält das, was derzeit in Brandenburg läuft, eine besondere Note. Der Potsdamer Innenminister Michael Stübgen (CDU) ist 2024 gleichzeitig Vorsitzender der Innenministerkonferenz. Die empfahl 2019 den Ländern, Maßnahmen gegen den zunehmenden Rechtsextremismus vorzunehmen. Stübgen brachte darauf 2022 den Entwurf seines "Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes des Berufsbeamtentums in Brandenburg vor Verfassungsgegnern" im Landtag ein. Kern: Regelanfrage beim Verfassungsschutz bei Einstellungen von Beamtinnen und Beamten, betreffend ihrer "Verfassungstreue". Im März 2024 wurde der Entwurf kurzfristig durch Verschärfungen im Landes-Disziplinarrecht erweitert.