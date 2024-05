Stellenanzeige Redaktion: Verstärkung gesucht

Kontext sucht eine Redakteurin/einen Redakteur. Und zwar so richtig, also fest, mit Sozialabgaben, bezahltem Urlaub und in einem sehr sympathischen Team. Und das möglichst bald.

Wir wünschen uns:

• journalistische Erfahrung und Berufspraxis

• Feuer in Herz und Hirn für guten Journalismus

• Lust auf Berichterstattung in Stuttgart und Baden-Württemberg

• Interesse an Politik, auch im Lokalen

• einen wachen und kritischen Blick auf die Welt

Wir bieten dir:

• eine unbefristete Vollzeitstelle/40-Stunden-Woche

• Zuschuss zur Altersvorsorge

• bis zu zwei Tage Homeoffice pro Woche

• Zeitausgleich für Wochenend-/Feiertagsarbeit

• einen eigenen Schreibtisch in der schönsten Redaktion Deutschlands

• die Arbeit in einem kleinen, familiären Team

• die Freiheit, eigene Themen einzubringen

• Raum für deine Kreativität

• eine grandiose Dachterrasse

• Mineralwasser, Kaffee, Tee, meistens Orangina und ab und zu auch Brezeln, Eis, Hefezopf

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Bewerbungen mit kurzem Anschreiben und Lebenslauf bitte an Anna Hunger unter redaktion@kontextwochenzeitung.de, Betreff: Bewerbung Redaktion.

Wir freuen uns auf dich!



Die Kontext:Wochenzeitung ist ein unabhängiges, werbefreies und gemeinnütziges Medienprojekt in Stuttgart. Wir stehen, getragen von einem Verein, seit dreizehn Jahren für kritischen und hintergründigen Journalismus mit links-grünem Blick auf Baden-Württemberg. Jeden Mittwoch erscheint unsere neue Ausgabe online, jeden Samstag ein Teil davon gedruckt in der taz.