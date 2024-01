Radikalenerlass: Kommunen machen Druck

Gebhardts Schicksal ist symptomatisch für das vieler Betroffener. Nachdem er sein Lehramtsstudium an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg abgeschlossen hatte, wurde er 1974 aufgrund seiner politischen Einstellung mit einem Berufsverbot für öffentliche Stellen belegt – er war in linken und kommunistischen Organisationen aktiv. Statt in seinem angestrebten Beruf arbeitete er erst 18 Jahre als Schweißer in einem Metallbetrieb, nach dessen Insolvenz schlug er sich mit vielen wechselnden Tätigkeiten durch, oft im prekären Bereich, im Wechsel mit Phasen der Arbeitslosigkeit. Seit 2012 lebte er von einer entsprechend kargen Rente – die sehr weit unter der Pension gelegen haben dürfte, die er bekommen hätte, wenn er entsprechend seiner Ausbildung als Lehrer gearbeitet hätte. Mögen sich die Lebenswege der Betroffenen auch sehr unterscheiden, es manche irgendwann doch noch in den Schuldienst oder öffentlichen Dienst geschafft haben, ein mehr oder weniger großes Minus in der Altersversorgung betrifft die meisten – und manche leben in Armut.

In Uni-Städten wie Heidelberg, wo Gebhardt sein Studium absolviert hatte und ein Fünftel der Einwohner Studierende sind, waren die Auswirkungen des Radikalenerlasses besonders stark spürbar. An der dortigen Uni wurde, fast fünf Jahrzehnte später, auch im Auftrag des Wissenschaftsministeriums die Studie "Verfassungsfeinde im Land?" erstellt (Kontext berichtete), eigentlich eine Art Grundlage für die Aufarbeitung der Berufsverbote, so war es gedacht. Bisher allerdings gibt es keine materiell spürbaren Folgen, nur einen offenen Brief von Ministerpräsident Kretschmanns, in dem dieser sein Bedauern über die Folgen des Erlasses äußerte (Kontext berichtete). Während die "Initiativgruppe gegen Radikalenerlass und Berufsverbote Baden-Württemberg" etwa die Einrichtung eines Entschädigungsfonds fordert, für den ein einstelliger Millionenbetrag ausreichen würde, gibt es von Seiten der Landesregierung oder des Landtags bislang keinerlei konkrete Vorschläge.

Dem Heidelberger Gemeinderat folgen vier weitere

So gesehen passt es auch, dass gerade in Heidelberg im vergangenen Jahr der erste Gemeinderat im Land einen Beschluss fasste, in dem der Landtag zum Handeln aufgefordert wird: Der Gemeinderat schließe sich den Forderungen vieler Persönlichkeiten aus Politik, Gewerkschaften, Wissenschaft und Kultur "ausdrücklich" an, heißt es (hier zum Download), und er "fordert die baden-württembergische Landesregierung und den Landtag auf, den Forderungen der Betroffenen nach Rehabilitierung und Entschädigung sowie Aufarbeitung und Entschuldigung nachzukommen". Am 23. März 2023 wurde der Antrag, eingebracht von den Fraktionen der Grünen, Die Linke, Bunte Linke, Grün-Alternative Liste und Heidelberg in Bewegung, mit Zwei-Drittel-Mehrheit und auch den Stimmen der SPD angenommen. Der Aufruf sei wichtig, "weil viele Betroffene schon alt sind", betonte Stadträtin Hilde Stolz von der Bunten Linken, auch SPD-Stadtrat Mathias Michalski sagte, das Land solle anders mit der Thematik umgehen.