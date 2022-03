Tarifrunde ErzieherInnen: Alleine mit 18 Kindern

Wiederholt erzählt sie, dass gerade in der Pandemie die Leistung der Erzieherinnen nicht gewürdigt worden sei. "Wir hatten in den vergangenen zwei Jahren immer geöffnet. Immer! Sogar in den Sommerferien. Das hat niemanden interessiert." Und jetzt, nach all den strikten Einschränkungen, merke sie den Kindern an, wie die unter der Pandemie mit Ausgangssperren gelitten hätten. "Aber andererseits: Kinder sind ja so toll, die kriegen viel gut auf die Reihe." Was vermisst sie denn nun konkret? "Gesellschaftliche Anerkennung. Wenn, dann ging es um Schulen in der Pandemie, aber Kitas interessierten kaum. Dabei bilden wir doch die Kinder und Kinder sind unsere Ressource. Ich finde, unsere Arbeit gehört mehr wertgeschätzt."

Probezeit ist die Chance zu gehen

Für die Gewerkschaft Verdi bedeutet mehr Wertschätzung bessere Eingruppierung, mehr Leute und eine Strategie gegen den Fachkräftemangel, erklärt Gewerkschaftssekretär Jonas Weber in Nürtingen. Vor der Stadthalle K3N stehen rund 100 Erzieherinnen (zwei, drei Männer sind auch dabei) in gelben Streikwesten und mit Verdi-Fahnen. Viele Kitas in Nürtingen sind an diesem Tag dicht. Zu Recht, findet Weber. Denn in den Kitas "stimmt das Gesamtpaket nicht mehr". Der Mangel an Kolleginnen führe zu einer extremen Belastung, in der Pandemie sei die noch gestiegen, dafür gab es nicht mal einen Corona-Bonus. "Die Bildung in der Kita bleibt auf der Strecke, aber Kitas sollen keine Aufbewahrungsanstalten sein."