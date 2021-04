Landes-CDU und Kanzlerkandidatenfrage: Die Unterschätzten

Während Oettinger in der Vorwoche mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier kooperierte und sogar mit Edmund Stoiber auf eine Verzichtserklärung aus München hinarbeitete, setzte noch ein Baden-Württemberger seine einschlägigen Bemühungen fort: Wolfgang Schäuble. Auch er gehört in seiner Eigenschaft als Bundestagspräsident dem Bundesvorstand der CDU an und moderierte den erfolglosen Kompromissversuch am Sonntagabend. Mit seiner Forderung nach "Führung statt Populismus" hatte er da schon längst öffentlich Position bezogen.

Nur wuchs derweil das Anti-Laschet-Lager nicht nur im Netz immer weiter – unter anderem versammelt hinter einem Schreiben, in dem sich baden-württembergische Bundestagsabgeordnete einen "kraftvollen und aussichtsreichen Kanzlerkandidaten" wünschten. Christian von Stetten, der Schwäbisch Haller, dessen Vater sich schon als einer der schärfsten Kritiker von Angela Merkel hervorgetan hatte, scharte Dissidenten aus der Bundestagfraktion um sich. Von immer neuen Unterschriftenlisten war die Rede, jedoch auch davon, dass trotz der vielen Bemühungen keine Söder-Mehrheit in der Landesgruppe stand, und in der Unionsfraktion im Bundestag ohnehin nicht.

Stutzig hätten da schon machen können, wie viele derer, die da munter mitsägten am eigenen Vorsitzenden, WackelkandidatInnen für die Bundestagswahl im September sind. In Freiburg, Böblingen oder Heilbronn ist das Direktmandat keineswegs mehr sicher, in einem Land in dem die CDU über Jahre auf alle 38 Wahlkreise zwischen Main und Bodensee abonniert war. Viele sahen und sehen sich, angesichts des grünen Erfolgslaufs, ohnehin vor schwierigen Wochen. In Heilbronn geht die Furt sogar durch eine Rechtsanwaltskanzlei. Alexander Throm verlangte von Laschet, das Stimmungsbild "auf sich wirken zu lassen und die richtigen Schlüsse zu ziehen", nämlich in die Knie zu gehen, während sein Partner Thomas Strobl ein "Ende des Zündelns" innerhalb der aufgewühlten Union forderte.

Demokratie oder Haifischbecken?

Schon seit geraumer Zeit haben jene Trendforscher Hochkonjunktur, die Daten wahlkreisscharf analysieren und Prognosen wagen, was weiter Öl ins Feuer goss. Denn gegen einen bescheidenen Obolus konnten alle Bundestagsabgeordneten hinter der Bezahlschranke sogar einen detaillierten Blick in ihre Zukunft mit dem einen oder dem anderen der beiden möglichen Spitzenkandidaten werfen. Von 98 Mandaten, die mit Laschet verlorengehen würden, war da am Wochenende die Rede, unter anderem mit Verweis auf eine Forsa-Umfrage, wonach nur vier Prozent der Bundesbürger dem Rheinländer Problemlösungskompetenz zuschrieben, Söder aber 30.

Aber all diese Zahlen, so sagen es intime Kenner des gelernten Radio- und Fernsehjournalisten Laschet, stachelten ihn selber noch weiter an. Und mit ihm eine stabile Anhängerschaft, die ganz offenkundig vom Starker-Mann-Gehabe nicht abgeschreckt, sondern angezogen wird. Die Charakterschwäche, die sich durch seine Biographie zieht, wird für einen Pluspunkt gehalten – und Politik auch in der Demokratie offenbar mit einem Haifischbecken verwechselt, in dem eben gefressen wird, wer nicht selber schneller frisst. "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle", titelte Gabor Steingart auf "Focus Online" und begeisterte sich am "friendly fire".