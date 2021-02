Brigitte Lösch und Rainer Stickelberger: Die glücklichen Aussteiger

Auch Rainer Stickelberger schätzt Bodenhaftung. Er vertritt seinen Wahlkreis im äußersten Südwesten Baden-Württembergs seit vier Legislaturperioden, war Justizminister im grün-roten Kabinett. Und bis auf diese fünf Jahre war er immer mit dem Zug unterwegs von Weil am Rhein nach Stuttgart. Das erdet. Und es hilft gegen Aufgeregtheiten im immer schneller werdenden politischen Geschäft. "Es gibt wenig, was mich heute noch in Wallung versetzt", sagt der 70-Jährige und lehnt sich entspannt zurück im Foyer des Landtags, "das schaffen vielleicht noch Mick Jagger, ACDC oder Deep Purple". Humor hilft beim Abschied.

Wer sich dieser Tage mit den zwei alten Polithasen im Landtag trifft, um eine Bilanz über 20 Jahre Politik zu ziehen, spürt eine gewisse Erleichterung und die Lust auf das Leben nach der Politik. Beide wirken aufgeräumt, ihre Büros weniger. Das Abgeordnetenzimmer von Lösch ist ein Statement. Der schwule Bullenbär, überreicht von schwulen und lesbischen PolizistInnen. Die drei Frauenköpfe von einer Künstlerin, die sie bei der Frauensuchtberatung Lagaya ersteigert hat. Die Zimmerpflanze, die unbeschnitten wachsen durfte und dabei vom Fensterbrett gekippt ist. "Ich bin schon am Ausräumen", sagt Lösch.

Die Umzugskartons stehen auch in Rainer Stickelbergers Büro. Noch dürfen sich die Akten auf seinem Schreibtisch ausbreiten, schließlich ist der ehemalige Verwaltungsrichter und Anwalt bekennender Aktenfresser und hatte als Vorsitzender des Finanzausschusses bis zuletzt zu tun. Auf frühere Wahlplakate mit lächelnden Porträts, wie sie an vielen Abgeordnetenzimmern hängen, verzichten beide gerne. "Das brauch' ich nicht", sagt Lösch. "Die Zeit des höfischen Ständestaats ist vorbei", sagt Stickelberger mit diesem südbadischen Singsang, der so leichtfüßig daherkommt. Personenkult passt nicht zu seinem Verständnis von Demokratie, in der der Souverän das Volk sein soll und die Gewählten deren Interessen vertreten sollen.

Wer abweicht, wird sanktioniert

Wer so viele politische Jahre im Rucksack hat, hat viele Schlachten geschlagen. Hat sich mit den politischen Gegnern gefetzt und oftmals mit der eigenen Partei rumgeärgert, hat nach Kompromissen mit dem Koalitionspartner gesucht und sich manches Mal gegen das enge Korsett der Parteidisziplin aufgelehnt. Besonders deutlich hat Brigitte Lösch das bei Stuttgart 21 zu spüren bekommen. Die kritische Haltung zum Tiefbahnhof hat 2011 zum Erfolg der Grünen geführt – und in der Folge die Partei gespalten. S 21 wurde zur größten Enttäuschung ihres politischen Lebens. "Der Knackpunkt war für mich, wie meine Grünen mit dem Volksentscheid umgegangen sind", betont sie.