Ei der Tauss

KONTEXT Extra:

Kontext-Vorstand ruft zu Flashmob auf

"Man sagt jetzt nicht mehr verarschen, man sagt Software-Update!", sagt unser zweiter Vereinsvorsitzender Jürgen Klose. Und weil er das schier nicht glauben kann, hat er gestern am Nachmittag vor lauter Zorn kurzfristig zu einem Flashmob aufgerufen. Etwa 20 Spontandemonstrierer standen wenig später vor dem Stuttgarter Rathaus – mit Fahrradhupen und Trillerpfeifen! Hier Jürgen Kloses Rede:

"Ich habe zu diesem Protest heute aufgerufen, weil ich zornig bin über die 'Ergebnisse' des Diesel-Gipfels. Ich wollte mein Adrenalin wieder loswerden!

Papst Gregor der Große (6. Jhdt.) soll gesagt haben: 'Die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht.' Das ist sozusagen mein Leitmotiv. Guckt euch auf YouTube das Video mit Georg Schramm an, dann wisst ihr was ich meine!

Wir sind zornig auf das peinliche Schaulaufen von Politik und Autoindustrie auf dem gestrigen Dieselgipfel!

Wir sind zornig auf die unverantwortliche Bundeskanzlerin. Sie lässt lieber Urlaubsfotos aus Südtirol verbreiten als den Automanagern die Leviten zu lesen!

Wir sind zornig auf die Bundesregierungen gleich welcher Couleur, die sich zum Büttel der Autoindustrie degradieren ließen statt ihrer Aufsichtspflicht für Verbraucher und Umwelt nachzukommen!

Wir sind zornig auf die vom Gipfel ausgesandte Botschaft 'Wir tun was!' - nur besonders wehtun durfte es den Autokonzernen nicht!

Wir sind zornig auf den Versuch, uns mit Placebos abzuspeisen: Man sagt jetzt nicht mehr verarschen, man sagt Software-Update!

Wir sind zornig auf die jahrelange Missachtung von Grenzwerten und auf den offensichtlichen und schon länger bekannten Schwindel mit den Abgastests und der Mogelsoftware!

Wir sind zornig auf die Täuschung der Verbraucher und den erfüllten Tatbestand des Betrugs (§263 StGB). Täuschungshandlung, Vermögensschaden, Bereicherungsabsicht - alle juristischen Tatbestände sind erfüllt! Strafen? Fehlanzeige!

Wir sind zornig auf die völlige Missachtung des Verursacherprinzips: Wer zahlt den Dieselbesitzern den Wertverlust ihrer Autos. Warum gibt es keinen Schadenersatz?

Wir sind zornig, dass die Autoindustrie anscheinend nach dem Leitmotiv handelt 'Profit vor Gesundheit' und 'Gier vor Umweltschutz'!

Wir sind zornig auf die Autokonzerne, die eine der Kernbranchen dieser Republik schwer beschädigen und damit Zehntausende von Arbeitsplätzen gefährden! Zukunftsvorsorge sieht anders aus!

Wir alle haben ein Recht auf saubere Luft, eine intakte Umwelt und gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen!

Wir alle wollen eine Abkehr vom Autowahn und die Umkehr zu einem anderen, menschen- und umweltfreundlicheren Verständnis von Mobilität!

Wir alle wollen Stuttgart vom Makel der Feinstaub- und Stauhauptstadt befreien!

Wir bleiben zornig, bis wir am Ziel sind!

Danke für eure Unterstützung!" (4.8.2017)

Coup des VDA misslungen

Das passt ins zerkratze Bild: Mit einer Pressemitteilung versuchte der Verband der Automobilindustrie (VDA) noch vor Ende des Diesel-Gipfels, die Deutungshoheit über die Ergebnisse zu erlangen, indem er eine Nachrüstung von über fünf Millionen Diesel-Pkw mit Software-Updates anbot – um Fahrverbote zu vermeiden. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) machte den Strategen allerdings einen dicken Strich durch die Rechnung. Sie pochte auf eine Konkretisierung wachsweicher Versprechungen, vor allem, dass die "Wirksamkeit der versprochenen Nachrüstung im realen Straßenverkehr nachgewiesen werden muss". Ob es gelinge, Fahrverbote tatsächlich zu verhindern, "wird von der Umsetzung der Maßnahmen abhängen".

Ähnlich deutlich wurde Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Die Nachrüstungen müssten "relevant, wirksam, verbindlich, schnell und nachvollziehbar sein", und das sei von der Automobilindustrie zugesagt worden, damit "ein spürbarer und wirkungsvoller Beitrag zur Senkung der NOx-Emission geleistet wird". Selbst Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) behält sich vor, "wissenschaftsbasiert nachzujustieren", sollten die Maßnahmen nicht ausreichen. Der VDA hatte noch während der laufenden Beratungen angeboten, "freiwillig einen Großteil ihrer Euro-5- und teilweise Euro-6-Diesel-Pkw über Software-Updates nachzurüsten". Ziel dieser Initiative sei "die durchschnittliche Stickoxidreduzierung von 25-30 Prozent der nachgerüsteten Fahrzeuge". Vorübergehend trieben die warmen Worte sogar die Aktienkurse der Hersteller in die Höhe. Zur Prüfung der Wirksamkeit kein Wort. Das wird noch spannend. (2.8.2017)

Linken-Politiker knöpft sich Boris Palmer vor

Der Tübinger OB Boris Palmer (Grüne) hat ein Buch geschrieben. Ihm vorzuwerfen, dass er deshalb für Schlagzeilen sorgen will, zielt ins Leere, weil er regelmäßig für Schlagzeilen sorgt. Jetzt hat er im Gespräch mit dem "Spiegel" Brasilien mit Afghanistan gleichgestellt. "Brasilien ist so gefährlich wie Afghanistan", zitiert ihn Michael Brandt, der Karlsruher Bundestagskandidat der Linkspartei. Palmer wolle weiter abschieben. "Hat er vergessen, dass in Afghanistan Krieg herrscht?", fragt Brandt, der einen Abschiebestopp und ein Ende der Militäreinsätze fordert. Deutschlands Militärausgaben beliefen sich seit 2001 auf fast zehn Milliarden Euro, "die humanitäre Hilfe war bisher nur 290 Millionen wert". Der Krieg habe einer Viertel Millionen Menschen das Leben gekostet und mehr als 3,9 Millionen seien auf der Flucht. Palmer, so Brandt weiter, "geht auf rechten Stimmenfang unter den Asylfeinden". Und der Linken-Politiker kritisiert, dass ihn keiner zurück pfeift oder es wenigstens versucht: "Hörbare Kritik aus der Grünen Parteizentrale und der Bundestagsfraktion ist Fehlanzeige." Deutlicher könne es gar nicht sein: "Für eine Regierungsbildung mit der CDU werden wohl auch die letzten Hürden in der Flüchtlingspolitik beseitigt."

Ein Straßenfest ohne Kommerz und Halligalli

Das Labyrinth-Festival in der Stuttgarter Moserstraße ist wohl das letzte echte Straßenfest der Stadt - kein Kommerz, kein Halligalli, keine billigen Klamottenstände oder überteuerten Würstchen. Dafür Theater, Workshops, selbstgemachte Musik und echte nachbarschaftliche Kontakte. Am Wochenende, 29.7. bis 30.7., steigt es zum fünften Mal.

Die Organisation "Labyrinth" steht für integrative Jugend-Kulturarbeit, die junge Leute aller Couleur und Nachbarn der Moserstraße in der Kunst zusammenbringen möchte. "Vom Ich zum Wir, durch die Kunst zum Miteinander", das ist das Motto der Projektgesellschaft. Den Mittelpunkt ihrer Arbeit bilden das Labyrinth-Theater und das Festival, das einmal im Jahr die Straße hinter dem Haus der Geschichte zur Fest-Meile macht.

Organisiert hat das Straßenfest eine Gruppe von 30 Jugendlichen in Teamarbeit - manche von ihnen sind hierher geflüchtet, andere hier geboren, wieder andere mit Migrationshintergrund. Über neun Monate hat die Gruppe für das Straßenfest Theaterstücke, Musik- und Kunstprojekten erarbeitet - das Labyrinth Figurentheater tritt auf, die Labyrinth-Band und die Labyrinth Tanz- und Pantomime-Gruppe. Dazu passend haben die Jugendlichen ein Line-up aus Show-Acts ausgewählt, die zu ihrem Straßenfest passen. Die Band Rainer von Vielen spielt, die Jazz-Diva Leila Martial hat einen Auftritt, es gibt einen Garten der Lüste, flotten Mundtanz und sogar ein Lobbüro, eine "übersichtliche Kleinbehörde", in der "gebauchpinselt und schultergeklopft" wird. In diversen Workshops kann außerdem mitmachen, wer etwas beitragen oder lernen möchte: es gibt einen über Bienen, übers Töpfern, Siebdrucken, Beatboxen und einen Mitmachzirkus.

Samstag geht's um 14 Uhr los und bis zehn Uhr am Abend. Sonntag startet das Fest um elf und endet um 16 Uhr. Das Programm gibt es unter diesem Link. (28.7.2017)

Wegweisendes Urteil vor dem Berliner Diesel-Gipfel

Gesundheit ist wichtiger als die Interessen von Diesel-Fahrern, hat das Verwaltungsgericht in Stuttgart heute geurteilt. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte 2015 gegen den Luftreinhalteplan für Stuttgart geklagt, um ein generelles Fahrverbot für Diesel zu erreichen. Die Stickstoffdioxid-Grenzwerte seien in der Stadt seit Jahren regelmäßig um bis zu 100 Prozent überschritten, begründete die DUH ihre Klage. Heute urteilten die Richter, der Luftreinhalteplan des Landes für die Stadt Stuttgart reiche nicht aus, die darin enthaltenen Fahrverbote seien nicht genug, generelle Fahrverbote seien umsetzbar. Das Gericht forderte ein Fahrverbot für Dieselautos in Stuttgart ab Januar 2018. Eine für 2020 geplante Nachrüstung der Diesel durch die Hersteller komme zu spät, die Richter verlangten schnell umsetzbare Maßnahmen. Der Vorsitzende Richter Wolfgang Kern zitierte sogar Artikel 2 des Grundgesetzes: "Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit." Gegen das Urteil sind noch Rechtsmittel möglich. (28.7.2017)