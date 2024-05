Prozess gegen Fabian Kienert, RDL: Staatsanwalt hat sich verhört

Auch hier stellt sich die Frage, wie überzeugend die Argumentation ist. Denn Kienert hat die "bundesweiten Reaktionen der linken Szene" keineswegs in einem seiner Artikel angekündigt, wie der Verweis auf die "Tagessschau" nahelegen würde. Angeblich soll er es gegenüber einem Ermittlungsbeamten angekündigt haben, nachdem sich acht schwer bewaffnete Polizisten frühmorgens Zugang zu seiner Privatwohnung verschafft haben und er etwas fassungslos war, dass dieses Aufgebot durch eine Verlinkung begründet sein soll. Ob Kienert die zitierte Aussage aber überhaupt getätigt hat, ist ebenfalls unbelegt, weil der Angeklagte das polizeiliche Protokoll zu seiner Vernehmung nach dem Einsatz nicht unterschrieben hat und der Beweiswert damit hinfällig ist.

Die haltlosen Unterstellungen in Grauliches Beweisantrag gehen sogar so weit, dass sich neben Rechtsanwältin Furmaniak auch der Vorsitzende Richter zu einer Verteidigung des Angeklagten genötigt sieht. Laut Heim würden sich die Ausführungen der Staatsanwaltschaft "an der Grenze zum Ehrabschneidenden" bewegen, er halte sie für "rechtlich problematisch". Die Kammer habe sich veranlasst gesehen, Kienerts Berufsbild zu prüfen und komme zum Ergebnis, dass dieses "primär journalistisch" sei. Entsprechend gebe es auch keinen Anlass, die in Artikel 5 des Grundgesetzes garantierte Pressefreiheit für ihn weniger stark zu berücksichtigen – so wie es Graulich in seinem Beweisantrag fordert.

Graulichs letzte Hoffnung: ein 14 Jahre altes Interview

In einem letzten Versuch, vielleicht doch noch irgendwie einen Kontakt zwischen Kienert und wenigstens einem der mutmaßlichen "linksunten"-Betreiber nachzuweisen, führt der Staatsanwalt ein RDL-Interview von 2010 an. Die zwei Personen, die zu hören sind, wurden von der Redaktion anonymisiert. Graulich aber glaubt, das könnten Kienert und ein "linksunten"-Betreiber gewesen sein. Ob er sich zutraue, die Stimmen zu identifizieren, fragt er den Zeugen K. vom Freiburger Staatsschutz. Der verneint, überlegt aber kurz. "Wenn das jemand kann, dann der Kriminalbeamte H. Der hat schon viele Vernehmungen durchgeführt."

Sofort liebäugelt der Staatsanwalt mit der Idee, den Kriminalbeamten H. als Zeugen anzuhören. Die Kammer aber scheint nicht überzeugt, wo genau der Erkenntnisgewinn liegen soll. Einmal ist das Interview ja nun schon 14 Jahre alt und selbst wenn eine Identifikation in Graulichs Sinne gelänge, wäre diese kaum geeignet, einen Kontakt im Zusammenhang mit der inkriminierten Berichterstattung nachzuweisen. Zum anderen wäre eine Identifikation durch den Kriminalbeamten H. als Beweismittel wertlos, weil eine polizeiliche Einschätzung nicht ausreicht und es im Zweifel ein professionelles Sprechgutachten anhand von Sprachproben bräuchte.

Der Staatsanwalt sagt schließlich, er wolle das "Verfahren nicht in die Länge" ziehen – aber er will zumindest mal anfragen beim Kriminalbeamten H. Indessen klagt die Karlsruher Staatsanwaltschaft, zuständig für politische Kriminalität in Baden-Württemberg, über ein hohes Arbeitspensum. Auf dem taz-Blog "theorie als praxis" musste Autor:in Detlef Georgia Schulze vertröstet werden, dass sich die Beantwortung einer Presseanfrage verzögere. Die Personalsituation sei derzeit "extrem angespannt", dadurch sei es nötig, "bei der Erledigung der Aufgaben stark zu priorisieren".

Noch nicht ganz klar ist, wo die Prioritäten im Verfahren gegen Fabian Kienert liegen. Möglich wäre, dass die Beweisaufnahme an einem Ende angelangt ist und bereits in der kommenden Sitzung, am 4. Juni, die Plädoyers anstehen. Denkbar ist aber auch, dass weitere Verhandlungstage angesetzt werden müssen und sich das Prozedere um Monate verzögert. Abhängig ist das auch davon, wie das Gericht über Graulichs Beweisantrag entscheidet, wie ernsthaft der Staatsanwalt die Idee eines Sprechgutachtens weiterverfolgen will und ob er noch weitere Ideen für Beweisanregungen hat.



Transparenzhinweis: RDL-Redakteur Fabian Kienert verfasst als freier Autor Texte für Kontext.