AfD-Kommunikations-Herausforderungen: Tabula rasa zum Fest

Thorsten Elsholtz, AfD-Sprecher und Inhaber der Agentur "Medien Therapie", lädt zur JournalistInnen-Runde. Viel interessanter ist allerdings, wen diese Agentur als ihre Partner auflistet. Und was die dazu sagen.

Im Mail-Postfach wartet eine Einladung, rausgeschickt an alle möglichen Redaktionen in Deutschland über den ganz großen Verteiler. Die Schlagworte: JournalistInnen-Runde, Hintergrundgespräch, Menschenrechte. Absender der Mail ist Thorsten Elsholtz, Sprecher der Berliner AfD-Fraktion. MedienvertreterInnen sind zum Austausch mit dem Abgeordneten Jürgen Braun geladen.

Braun ist AfD-Bundestagsabgeordneter aus dem schwäbischen Wahlkreis Waiblingen und Menschenrechtssprecher der Partei. In seiner Plenarrede vom 16. Dezember wird deutlich, für welche Menschen er diese Rechte geltend machen will. Spoiler: Er hält die Freiheit der ChristInnen (im Original gendert er natürlich nicht) weltweit für gefährdet durch "Kommunisten" und "Islamisten". Gerade in der Weihnachtszeit müssten ChristInnen besser geschützt werden. Aha.

Abgesehen davon, dass die JournalistInnen-Runde im fernen Berlin stattfinden soll, wollen wir da ungern hin. Sprecher Thorsten Elsholtz hat in seiner Mail-Signatur außerdem "Medien Therapie" stehen. Das macht auch nicht so viel Lust, suggeriert es doch, dass die geladenen JournalistInnen nicht ganz gesund seien und therapiert werden müssten – von der AfD. Nein, danke.

Tatsächlich handelt es sich bei "Medien Therapie" um eine Agentur zur Kommunikationsberatung aus Berlin, Thorsten Elsholtz ist der Inhaber. Laut Website bietet er Beratung, Konzepte und Trainings für sogenannte "Kommunikations-Herausforderungen" an. Spezialgebiet seien die Bedürfnisse von Unternehmen, Verbänden und NGOs, insbesondere aus dem Gesundheitswesen. Oha.

Unerlaubt, ohne Absprache, definitiv falsch

Der Reiter "Referenzen" deutet an, dass Elsholtz auch selbst publiziert hat. Und wirklich, zwei, drei Artikel sind verlinkt. Vor allem aber hat Elsholtz unter der Überschrift "Partner" die Logos zahlreicher Medien und Verbände aufgeführt und verlinkt, darunter teils wohlbekannte Namen: das Rotary-Magazin, der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, die deGUT Messe zum Gründen und Unternehmen, der Evangelische Pressedienst, das Bundeswehrmagazin Y-Punkt. Hat er für sie alle geschrieben oder gearbeitet?