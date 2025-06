Ausstellung "зyy + hundert": Die Weite des Horizonts

In ihrer Vorlesung an der Nationaluniversität ging es um den öffentlichen Raum, um die Frage, wer mitreden darf, und die autogerechte Stadt. Räume für Austausch und Begegnung fehlen, auch in Ulaanbaatar. Mit "Blue Sun" machten die Teilnehmer:innen die Probe aufs Exempel: "Wie eignet man sich diesen Raum wieder an?", fragte Jakob ihre Studierenden und entschied: "Wir machen jetzt einen Test." Das Ziel: eine Straße im Stadtzentrum halbseitig für zwei Stunden sperren. Also: Kulturbürgermeister anfragen, der musste die Ämter einbinden und schließlich sperrte die Polizei die Straße. Dann lief die Truppe in einer Schlange immer wieder über einen Zebrastreifen, hielt damit den Autoverkehr auf, schließlich auf der Straße, vorwärts und rückwärts. Einer kroch sogar auf allen Vieren. Gemeinsam bemalten sie ein langes Tuch, ein Kunstwerk wie ein XXL-Demotransparent, das sie am Straßenrand hochhielten.

Einblicke in die Hauptstadt liefern in der Ausstellung zwei Diaserien von Katja Brinkmann: Die erste zeigt Kioske, die bis spät nachts geöffnet sind, aber oft Neubauten weichen müssten, wie Jakob erzählt. Die zweite Serie zeigt den Straßenverkehr vor einem Haus: meist Nutzfahrzeuge, auch Pferdefuhrwerke und Mopeds. Eine dritte Serie zeigt Land und Steppe, das Zusammenleben von Mensch und Tier. Der Übergang von Stadt zu Land ist fließend: Die zuletzt nach Ulaanbaatar Gezogenen leben am Stadtrand in Jurten, also traditionellen Nomadenzelten.