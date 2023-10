Ausstellung zur Geschichte der "Filder-Zeitung": Museumsreife Lokalzeitung

Auch die Filderbahn war damals schon ein Thema. Denn die Filderebene war vom öffentlichen Verkehr abgehängt. Erst von 1884 an erschloss die erste württembergische Privatbahn sukzessive den Filderraum: angefangen mit der Zahnradbahn von Stuttgart nach Degerloch, dann per Straßenbahn nach Möhringen, Hohenheim und schließlich Vaihingen. Doch in den 1920er-Jahren war, wie aus dem "Filder-Boten" hervorgeht, die Unzufriedenheit groß: lange Fahrtzeiten, häufige Verspätungen, ungünstige Fahrpläne. Die Filderbahn war "das beherrschende lokalpolitische Thema der südlichen Filder", heißt es in der Ausstellung.

Am 1. Dezember 1923, als ein Pfund Brot 260 Milliarden Mark kostete, schloss sich der "Filder-Bote" mit der seit 1898 von Karl Scharr herausgegebenen "Allgemeinen Filder-Zeitung" zusammen. Vaihingen – noch selbstständig – war ein aufstrebender Ort mit einem wachsenden Bürgertum. Die Auflagen waren höher, daher erschien der "Filder-Bote" nun in Vaihingen unter Scharrs Regie und war mehr oder weniger ein Ein-Mann-Unternehmen. Nachrichten aus dem Land, dem Reich und der Welt wurden zugekauft. Die Kommentare schrieb in der Regel Scharr selbst.

Unter den Nazis zum Propagandablatt