Podcast "Archiv der Straße": Stimmen von draußen

Doch beide, Reinhardt und Guttenberger, haben auch anderes erlebt. Einmal campte Reinhardt mit anderen auf einem Waldgrundstück, mit Einverständnis des Besitzers. Dann kam mitten in der Nacht die Polizei: mit Blaulicht, angetrunken. Sie mussten weiter, fanden einen anderen Platz und einigten sich mit dem Bauern. Diesmal rückte morgens um sechs Uhr ein Sondereinsatzkommando mit Maschinenpistolen an. Die Reinhardts wurden angezeigt, waren schon zur Gerichtsverhandlung geladen, da rief der Richter an und entschuldigte sich. Er habe die Verantwortlichen suspendiert. Doch Reinhardt hatte genug. Er hat seinen Wohnwagen verkauft.

Nur schöne Erinnerungen von Indien

Man erfährt viel von den Lebensumständen und Wertmaßstäben der Sinti-Community, von der die meisten wohl wenig wissen. Ähnliches gilt für die drei Episoden der jungen Afghanin Maryam, die Kassais Tochter Greta bei einem Job in der Bäckerei kennengelernt hat. Ihre Kindheit verbrachte sie zwischen Kandahar und Kabul. Kandahar war gefährlich, vor allem für ihren Vater, der nach verschiedenen Anläufen als Kfz-Mechatroniker und Schneider zum Militär gegangen war.

Innerhalb einer Woche verließen sie eines Tages das Land und flogen nach Indien. Für die achtjährige Maryam zunächst ein Kulturschock. Doch die Exil-Afghan:innen hielten zusammen. Und als sie die Sprache erlernt hatte und in die Schule kam, fühlte sie sich wohl. Sie gewann einen Pokal in einem Wettbewerb für indischen Tanz, sie konnte auf der Straße spielen, was Mädchen in Afghanistan nicht möglich war, und sie musste kein Kopftuch tragen. "Die ganzen drei Jahre waren für mich nur schöne Erinnerungen", schwärmt sie.

Maryam beschreibt das Holi-Fest, bei dem sich die Menschen mit Farbe bewerfen: "Das war das Beste." In ihrem Stadtteil in Neu-Delhi lebten Mittelschichtfamilien und Ärmere. "Es haben teilweise Leute auf der Straße geschlafen", erzählt sie, "aber die haben gelacht, die haben Instrumente gespielt – die waren glücklich." Das hat auf sie abgefärbt. "Ich hab' immer gute Laune, ich bin immer am Lächeln. Das liegt auch daran, dass ich drei Jahre lang in Indien war. Ich war in Indien die ganze Zeit am Lachen."

Podcasts gibt es wie Sand am Meer. Über die gängigen Plattformen kann jede:r leicht eigene Sendungen anbieten. Viele hören sich gern selbst reden, manchmal ist es aber auch nur Genuschel. Kassai ist Profi. Er hat seit November jede Woche eine Folge ins Netz gestellt. Jede Staffel basiert auf langen Gesprächen, die er transkribiert und zu einer Geschichte zusammenfügt. Er selbst kommentiert nur dann und wann zur Erklärung.