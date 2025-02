Fehltage: Kranke sollen arbeiten

Kranke sind die neuen Hartzer. Wirtschaftsbosse stellen sie als faul dar, machen sie verantwortlich für die Rezession und fordern: Zähne zusammenbeißen! Dabei geht eine Mehrheit ohnehin schon krank zur Arbeit.

Wo Entscheidungen keinen Preis mehr hätten, führte Christoph Werner kürzlich im Gespräch mit dem "Stern" aus, würden sie "nicht verantwortungsvoller". Der vorsitzende Geschäftsführer der von Vater Götz gegründeten Drogeriemarktkette dm erläuterte seine Überzeugung, "dass menschliches Verhalten neben der Einsicht auch durch die Konsequenzen beeinflusst wird, die es auslöst". Das Interview fragt allerdings nicht nach Ratschlägen für die Kindeserziehung – an die Verantwortung appelliert Werner mit Blick auf den hohen Krankenstand in der Republik. Die Schuld daran verortet er offenbar bei faulen Beschäftigten, denn er ist sicher: "Wenn eine Krankmeldung sich auch auf das Einkommen auswirken würde, wäre der Krankenstand in Deutschland ein anderer."

Damit reiht sich Werner ein in die Riege von Wirtschaftsbossen, die dem Missstand vieler Fehltage beikommen wollen – vor allem durch verschärften Druck. Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius verriet der "Süddeutschen Zeitung" im Dezember, er frage einmal pro Jahr den Werksarzt, was sie denn als Unternehmen gegen den hohen Krankenstand in den deutschen Werken tun könnten. Die Antwort des Arztes sei immer die gleiche: "Nichts über das hinaus, was wir schon machen." Entsprechend müsse das Problem nicht von Daimler, sondern politisch gelöst werden. Källenius' Analyse: "Es darf nicht so einfach sein, sich krankzumelden." Kritisch sieht er etwa die Möglichkeit, sich den gelben Schein per Telefon ausstellen zu lassen.

Der Vorstandsvorsitzende der Allianz, Oliver Bäte, argumentiert ähnlich. So schrieb er bereits im Oktober in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt", die Deutschen müssten "dringend wieder ein Verständnis dafür herstellen, dass unser Wohlstand auch etwas mit dem Willen zu tun hat, sich für den Erhalt dieses Wohlstands anzustrengen". Ein "chronisch erhöhter Krankenstand" sei da hinderlich, denn ohne diesen wäre die deutsche Wirtschaft laut Bäte "im vergangenen Jahr nicht um 0,3 Prozent geschrumpft, sondern um knapp 0,5 Prozent gewachsen" – das will der Verband forschender Pharma-Unternehmen errechnet haben. Aber es hat etwas von einem Wunschkonzert: Wenn VW drei Mal so viele Autos verkauft hätte, wäre wahrscheinlich auch ein positiver Effekt auf die Konjunktur zu verzeichnen.

Am 10. Januar bekam Bäte Gelegenheit, im "Handelsblatt" noch einmal nachzulegen: Das Gesundheitssystem schaffe – ähnlich wie das Bürgergeld – "falsche Anreize für Menschen, sich vom Sicherheitsnetz in die soziale Hängematte zu begeben. Bislang konnten wir uns das leisten, nun aber fehlen der Wirtschaft die Arbeitsstunden" (dabei meldete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung mit Blick auf die geleisteten Stunden im September 2024: "In Deutschland wurde noch nie so viel gearbeitet."). Doch laut Bäte gelte es nun, den Staat wieder "sozial gerecht zu gestalten". Und in diesem Sinne empfiehlt der Vorstandsvorsitzende: Die Arbeitnehmer sollen "die Kosten für den ersten Krankheitstag selbst tragen", denn "Deutschland ist mittlerweile Weltmeister bei den Krankmeldungen".

Nicht mal Europameister

Laut den Zahlen der OECD ist Deutschland indessen noch nicht einmal Europameister, sondern landet bei den Arbeitsstunden, die durch Krankheit verloren gehen, hinter Norwegen, Finnland, Slowenien, Spanien, Portugal und Frankreich. Seitens "Handelsblatt" erfolgt dennoch keine Rückfrage an den Gesprächspartner – ebenso wenig wie eine kritische Einordnung der Behauptung.