Weil's so schön war: 700 Gründe, Stuttgart zu lieben

Auch sonst bietet diese Stadt ziemlich viel, denn obwohl sie nicht Paris ist, gibt es hier doch das beste französische Baguette (La Boulangerie), mindestens genauso köstliches Eis wie in Florenz (Claus, Pinguin, Eiswerkstatt), und das Gras soll – reines Hörensagen – dem aus Amsterdam in nichts nachstehen. Und natürlich bringt Stuttgart dank der schwäbischen Kultur einen großen Pluspunkt mit sich: das allerbeste Kateressen. War der Blick ins Glas mal zu tief, hilft am nächsten Tag die gute alte schwäbische Küche, die dank ausreichend Käse und Soße an Deftigkeit kaum zu übertreffen ist. Genau das Richtige nach einer langen Nacht. Denn betrinken kann man sich hier übrigens auch gut, am besten mit regionalen Weinsorten. Oder Bier. Mit guten Bierfassanstich-Fähigkeiten kann man es in dieser Großstadt, deren Flair doch eher provinziell ist, ganz schön weit bringen. Das dürfte auch der Grund dafür sein, warum es Frank Nopper (CDU) zum Titel des Stadtoberhaupts geschafft hat.

Das Leben ist nunmal kein Schlotzer

Liegen die Kässpätzle hinterher schwer im Magen, hilft ein kleiner Verdauungsspaziergang. Behilflich ist dabei ein gefühlt 700 Meter langer Gang, wenn man zum Hauptbahnhof will oder weg von ihm Richtung Stadt. Generell ist Stuttgart eine kostenlose Baustellen-Dauerausstellung. Und so bleibt beim Schlendern durch die Gassen, im Fünf-Minuten-Takt vorbei an Ruinen, Kränen und Baggern, die Hoffnung, dass wenigstens der ein oder andere Baustellen-Fan seine Freude daran haben wird. Alle anderen, denen das ganze Gebaue mächtig auf die Nerven geht, sollten sich auf die schwäbische Weisheit besinnen: 's Läba isch koi Schlotzer.