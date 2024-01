Blablacar, meine Liebe: "Schau, ob das Bullen sind"

Es ist ein heißer Sommertag, die Durchschnittstemperatur im Stuttgarter Kessel weit über 30 Grad gestiegen. Ein schweigsamer Mann Ende 20 – ursprünglich aus Tunesien, wie ich später erfahren würde – und ich warten in Leinfelden-Echterdingen auf unseren Chauffeur. Keine zehn Minuten später sitzen wir in einem Auto, tiefergelegt, die Vordersitze weit nach hinten und unten gekurbelt, der Fahrer mehr liegend als sitzend. Schwarze Rocker-Sonnenbrille, Totenkopf-Tattoos auf dem ganzen Arm, "Heimat" auf der Haut verewigt.

Was ich denn in Stuttgart mache, will er wissen. Verhalten antworte ich: "In einer Redaktion arbeiten", und bete insgeheim, sein Interesse an mir damit gestillt zu haben. Was sollte ich sagen? "Bei einer links-versifften Zeitung, die am liebsten über Typen wie Sie schreibt?" – würde wahrscheinlich nicht so gut ankommen. Doch glücklicherweise ist er schnell wieder mit sich selbst und der deutschen Asylpolitik beschäftigt. "Ich kann gut verstehen, warum so viele Leute die AfD wählen." Aha. "Wäre die AfD an der Spitze, wäre alles viel besser." Alles klar. "Also ich hab' ja nichts gegen Ausländer, aaaber." Oh nein, jetzt kommt's. "Die werfen ihre Pässe absichtlich ins Mittelmeer, damit wir sie hier nicht einfach abschieben können."

Manchmal hilft auch der Lärm von Spotify

Manche seiner Wortfetzen werden (dankenswerterweise) übertönt vom ohrenbetäubenden und basslastigen Gebrüll seiner Spotify-Playlist: "Haare streng zurückgekämmt. Adrett in Stiefel, Schlips und Hemd. Mein Herz hab' ich an sie verloren. Mädchen in Uniform; wunderschön und militant. Konservativ extravagant. Offensiv und nonkonform. Mädchen in Uniform; ich steh auf Mädchen in Uniform." Seelenruhig sitzt der Tunesier auf dem Beifahrersitz, er ist vor drei Jahren für sein Ingenieurstudium nach Stuttgart gekommen und sagt nicht viel, weil sein Deutsch noch nicht so gut sei.

Ich beobachte die Situation, nicke immer wieder freundlich, halte sonst meine Klappe und denk mir insgeheim, Blablacar hat's mal wieder geschafft: Menschen zusammenzubringen, die sich außerhalb der gemeinsamen Autofahrt lieber meiden.

Augsburg, zwei Stunden später. Ich steige aus und warte auf mein nächstes Taxi. Noch unwissend, dass es sich dabei um das größtmöglich vorstellbare Kontrastprogramm zum vorherigen AfD-Auto handelt: ein Dacia-Familienvan, im Inneren riecht es nach Abenteuer, eine Mutter mit ihren zwei Töchtern, eine Anfang 20 und gerade zurückgekehrt vom Ehrenamt in einem Frauenhaus in Äthiopien, die andere Ende 20 und Psychotherapeutin, die Mutter Heilpraktikerin. Sozial, bunt, heile Welt. Von Anfang an werde ich behandelt wie ein Teil der Familie. Die Drei sind auf dem Weg nach Südtirol zum Wanderurlaub, schlafen würden sie im Auto oder auf Almhütten. Mal schauen, wie das dort klappt mit veganen Alternativen.

Die Nähe wächst mit den Kilometern

Statt mit diesen anfangs fremden, nach mehreren Stunden nicht mehr so fremden Menschen im Auto zu sitzen, hätte ich auch einfach die Bahn nehmen können. Ob ich noch am selben Tag zu Hause angekommen wäre? Unwahrscheinlich. Im Jahr 2022 belief sich laut der Online-Plattform "Statista" die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn auf 65 Prozent. Als pünktlich gilt hier jeder Zug mit einer Verspätung von weniger als sechs Minuten. Ausgefallene Züge wurden nicht berücksichtigt.