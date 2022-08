Videoüberwachung in Freiburg: Versteckte Kamera

Mit dem juristisch seltenen und für Laien unverständlichen Anerkennungsurteil ging die Freiburger Polizei einer gerichtlichen Prüfung aus dem Weg. Eine solche hätte durchaus Auswirkung auf polizeiliche Einsatz- und Überwachungsmöglichkeiten in anderen baden-württembergischen Städten wie Mannheim oder Stuttgart haben können. Das könnte auch der Fall sein, falls jemand gegen die Kamerabeobachtung in der Freiburger Innenstadt klagt. Berechtigt dazu wären alle, die sich in der überwachten Zeit im besagten Bereich aufhalten. Sogar wenn die Kameras ausgeschaltet sind, erklärt Roland Hefendehl, liege ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung vor. Ein Gefühl des Beobachtetseins kann eine Verhaltensanpassung nach sich ziehen.

In Schleswig-Holstein sind die Schwellen für die Videoüberwachung höher gezogen als in Baden-Württemberg. Dort ist deren Einsatz geknüpft an Gefahren für Leib und Leben. In Bremen, Niedersachsen und dem Saarland braucht es für gefährliche Orte, an denen die Polizei verdachtsunabhängig kontrollieren kann, anders als im Ländle Straftaten von erheblicher Bedeutung. In Hamburg ist dies so, nachdem das dortige Oberverwaltungsgericht die vorherige Version des Polizeigesetzes bemängelt hatte.

Abgesehen von der Frage, ob das baden-württembergische Polizeigesetz verfassungskonform ist oder nicht, hat der Kriminologe Roland Hefendehl grundsätzliche Bedenken. Die Forschung zeige, dass bei der Videoüberwachung die Abschreckung nicht funktioniere, das Sicherheitsgefühl nicht verbessert werde und die Aufklärung von Straftaten allenfalls marginal. "Ich plädiere dafür, die Videoüberwachung umgehend abzuschalten, es handelt sich um sinnfreien Aktionismus mit erheblichen Nebenwirkungen."