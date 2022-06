Korntal – Skulptur als Mahnmal: Ein Schuldbekenntnis ist kein Schlussstrich

Das ärgerte die Vertreter:innen der Opfer. So erklärte Martina Poferl, die Betroffenen seien mit der Gedenkveranstaltung vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Detlef Zander, der vor acht Jahren die Zustände bei den Brüdern öffentlich gemacht hatte, sagte, an den Opfern nage, dass seit Beginn des Aufklärungsprozesses immer wieder Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit geäußert worden seien.

Aber der Reihe nach: Auf dem Gelände des Hoffmannhauses in Korntal wurde eine Skulptur mit dem Titel "Hoffnung" des Künstlers Gerhard Roese enthüllt. Zwei weitere Skulpturen "Vertrauen" und "Respekt" haben ihren Platz beim Flattichhaus in Korntal sowie beim Hoffmannhaus in Wilhelmsdorf bei Ravensburg gefunden. Roese, der als Jugendlicher an der Odenwaldschule selbst Missbrauch erlebt hat, wollte den schrecklichen Erlebnissen etwas Positives entgegensetzen. Hoffnung, Vertrauen und Respekt seien notwendige Eigenschaften, um im Umgang mit Kindern Missbrauch zu verhindern, sagte Dieter Weißer, der neue Weltliche Vorsteher der Brüdergemeinde.

Höchstens 20.000 Euro für Missbrauchsopfer