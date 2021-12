Hermann Bausinger: Der Tarzan-Versteher

Aber danach darf man auch erwähnen, dass wir bei dem grenzenlos Neugierigen viel über den Adventskranz, die Fußgängerzone, die Maultasche, die Kehrwoche (darüber hat Kontext-Redakteurin Anna Hunger gearbeitet), über Datingshows im Fernsehen und Schundhefte erfahren haben. Tarzan zum Beispiel. Mit diesem Comic, symbolisch für das scheinbar Triviale, hat sich der junge Professor in den Siebziger Jahren bereitwillig von Manfred Grohe fotografieren lassen – und seitdem trägt er auch den Titel "Tarzan-Professor". Wer sich so behende an der Liane durch den akademischen Dschungel schwingt, ist auch von 68ern nicht zu erschrecken. Es heißt, er habe seine schützende Hand über sie gehalten, wie etwa über Bernd Jürgen Warneken, der nach eigener Aussage einen Job am Bausinger-Institut gekriegt hat, nachdem er sich über Flipper-Spielautomaten qualifiziert hat, dessen Ursprung er 1974 im "Zentrum des lumpenproletarischen Elends" des Chicagos der 30er-Jahre entdeckt hatte. Warneken wurde tatsächlich Professor.

Aber kommen wir zurück in die Gegenwart. Im Deutschlandfunk wird der Kulturwissenschaftler Moritz Ege gefragt, was ihn an Bausinger "so richtig begeistert" habe? Die schönen dicken Oberarme in Kontext, jener eher linken Wochenzeitung in Stuttgart, antwortet der Ordinarius von der Uni Zürich wie aus der Pistole geschossen. Er hat schon über Diskotheken als moralische Anstalt geforscht und über die Frage, ob der deutsche Mann heute einfach nichts mehr zu sagen hat? Die Impf-Geschichte sei ein Bausinger, wie er ihn kenne, lacht Ege. Voller Witz und mit feiner Ironie bei seinen kleinteiligen Alltagsbeobachtungen, ein Energiebündel, aber auch bedacht und unaufgeregt.

Der ganz große politische Aufschlag sei Bausingers Sache nicht gewesen, sagt der Kollege. Ein sanfter Revolutionär mit gemäßigtem Tonfall. Aber es hätte immer Freude gemacht, ihn zu lesen.



Der Autor und Adressat der Impfpost saß viele Jahre mit Bausinger im Kuratorium der Reportageschule Reutlingen.

Geschrieben hat Hermann Bausinger bis zuletzt. Und so gibt es posthum ein Buch, das den schönen Titel trägt: "Vom Erzählen. Poesie des Alltags". Ein kleines Beispiel: Treffen sich zwei Männer am Gartenzaun. "Mein Gott wie das heute regnet", sagt der eine. "Kein Wunder bei dem Wetter", antwortet der andere. Lektoriert hat es Wolfgang Alber, erscheinen wird es im Februar 2022 im Stuttgarter Hirzel-Verlag.