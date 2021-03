Zum Tod von Gangolf Stocker: Der Löwenzahn ist verblüht

Es gehe jetzt nicht mehr um Gegenwind, sagte er der Journalistin Elena Wolf, die ihn im Mai 2016 besuchte, sondern um das Verarbeiten des Scheiterns. Seines eigenen Schicksals. Die heutige Kontext-Kolumnistin ist ihm, wie kaum jemand anderes von der schreibenden Zunft, nahe gekommen. In ihrem Porträt zeichnet sie einen traurigen, desillusionierten Mann, für den Stuttgart 21 durch ist, nicht mehr aufzuhalten, schon gar nicht durch ein montägliches Ritual, das ihm "sektenhaft" erscheint, wenn er es böse ausdrücken wolle. Dass Stuttgart 21 nicht verhindert werden konnte, empfinde Stocker als persönliche Niederlage, schreibt Wolf, als wäre es seine Schuld. So werde sein gebrochener Rücken zu einer sarkastischen Metapher.

In der Tat ist Stocker schon zu diesem Zeitpunkt schwer krank. Eine fortschreitende Osteoporose lässt die Wirbel seines Rückgrats in sich zusammenbrechen, er ist zwölf Zentimeter kleiner geworden. Eine kaputte Speiseröhre macht das von ihm so geliebte Essen zur Qual, Asthma das Atmen schwer, sein Tisch ist voller Medikamente, man könnte meinen, für jedes Lebensjahr eines. Er malt auch nicht mehr. Ohne Bilder im Kopf keine Bilder, sagt er. Die schöne Basler Bankierstochter Maja, die als großes Gemälde an der Wand hängt, sattgrün im Sessel und fast zimmerhoch, eine Erinnerung an eine unerhörte Liebe, hat er im Jahr 2000 auf die Leinwand gebracht.

Noch einmal hilft das Malen zu leben

2017 ermuntert ihn Guntrun Müller-Enßlin, doch an die Staffelei zurückzukehren. Sie ist Pfarrerin, Mitglied der SÖS-Fraktion, malt selbst und sieht die Stockerschen Bilder als Lebenszeichen. Sie sind nicht düster, im Gegenteil, sehr hell und pastellig. Die geistig verwandte Künstlerseele organisiert 2019 noch eine Ausstellung im Böblinger Blauen Haus für ihn, der wiederbelebte Maler wundert sich über sich selbst, dass er das hingekriegt hat, so etwas Schönes, Mythisches in dieser chaotischen Welt. Erstaunlich für einen Menschen, der Zeit seines Lebens ein Politaktivist war, aber wieder auch nicht, wenn man an seine Leidenschaft für Wiesenblumen denkt (erinnert sich Hannes Rockenbauch), an das Wachgeküsstwerden in sachlicher Leidenschaft (Werner Wölfle), an den "Rebellen mit Herz" (Brigitte Dahlbender). In solchen Augenblicken pflegte der Raubauz das spitzbübische Gangolfgrinsen aufzusetzen, mit dem er sagen wollte: Pass auf, was da noch kommt.