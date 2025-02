Wachsame Rottweiler

"Wir brauchen verantwortungsvollen Journalismus mehr denn je", betonte auch Kontext-Chefredakteurin Anna Hunger, die vergangene Woche einer Einladung des Tübinger Instituts für Rechtsextremismusforschung gefolgt war. Im Rahmen des Studium Generale ging es hier um die Frage, wie Presse mit den ständigen Tabubrüchen von rechts umgehen soll. Ann-Kathrin Müller, beim "Spiegel" zuständig für die AfD-Berichterstattung, weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig dabei Schutz und Rückhalt in einer Redaktion sind. Medienprofessor Tanjev Schulz, der zwölf Jahre lang als Redakteur bei der "Süddeutschen Zeitung" gearbeitet hat, warnte davor, sich nur noch mit der Rechtsaußen-Partei zu beschäftigen und andere Themen zu vergessen.

Einig war sich das Podium darin, dass Interviews mit AfD-Chefin Alice Weidel, wie kürzlich in den Tagesthemen, eher als kostenlose Werbeminuten für die Partei taugen als der journalistischen Aufklärung dienen – was auf Dauer dazu beiträgt, dass sich die Grenzen des Sagbaren immer weiter verschieben. Und das wiederum führt dazu, dass sich viele Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland mittlerweile nicht mehr sicher fühlen.

Dass ein menschliches Miteinander noch möglich ist, macht das "Refugio" in Hechingen vor: Eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber:innen, die zugleich als öffentliches Café und Restaurant fungiert – und von einem CDU-Landrat und einem CDU-Bürgermeister unterstützt wird. "Refugio"-Geschäftsführerin Almut Petersen vom AK Asyl Hechingen war vergangenen Freitag im Stuttgarter Haus der katholischen Kirche zu Gast stellte dort das Konzept und seine Perspektiven vor, moderiert von Kontext-Redakteur Korbinian Strohhuber.

Schorlau im Stream

Und ein weiterer Termin mit und von Kontext steht kurz bevor: In der letzten Ausgabe kündigten wir unsere Veranstaltung mit Schriftsteller Wolfgang Schorlau an – und bevor der Hinweis drei Tage darauf am Samstag in unserer Beilage für die taz abgedruckt werden konnte, waren die Plätze im Kulturcafé Merlin bereits so gut wie ausgebucht. Schorlau wird am 10. Februar aus seinem neuen Buch "Black Forest" lesen und von den schmutzigen Tricks berichten, mit denen die fossile Lobby Klimaschutz verhindern will. Damit das alle Interessierten verfolgen können, wird die Veranstaltung mit freundlicher Unterstützung durchs Merlin nun auch im Stream zu sehen sein. Nachzuverfolgen auf unserem YouTube-Kanal @KontextWochenzeitung.