S-21-Brandschutz vor Gericht: Schutz von Leib und Leben geschleift

Analog argumentierte in den mündlichen Verhandlungen auch der Rechtsbeistand der beigeladenen Deutschen Bahn Netz AG. Die jüngst geänderte Planfeststellung des Fildertunnels sei aus rein technischen Gründen erfolgt. Da diese keine umweltrelevanten Rechtsvorschriften tangierten, könne die SG Filder auch nicht dagegen klagen.

Die Änderung hatte die Deutsche Bahn beantragt, um die Entrauchungstechnik umzustellen. So sollen der Fildertunnel wie auch der Neckartunnel nach Ober- und Untertürkheim im Brandfall mit Zuluft aus dem "Schwallbauwerk" am Südkopf der Tiefbahnhofs belüftet und dabei der Rauch zu den Tunnelausgängen auf den Fildern beziehungsweise im Neckartal abgedrängt werden. Bei Brand in der Bahnhofshalle soll die Zuluft dorthin gelenkt werden. Dazu werden im Schwallbauwerk sogenannte Saccardo-Düsen, die vor allem in Autotunneln häufig verwendet werden, installiert, die die Luft unter hohem Druck in die Tunnelröhren blasen.

Planänderung zeigt: Altes Konzept war untauglich

In den ursprünglichen Plänen waren noch Tunneltore vorgesehen, die bei Bedarf die Tunnel verschließen sollten. "Eine abenteuerliche Vorstellung; solche Tunneltore gibt es sonst nirgends", kritisierten 2015 die Ingenieure 22.

Das Eisenbahnbundesamt segnete das damalige Entrauchungskonzept im März 2015 mit der Auflage ab, dass der "Nachweis für die Erreichung der festgelegten Schutzziele" noch erbracht wird. Dies gelang der Bauherrin in zentralen Punkten offenbar nicht. Und deshalb plante die Deutsche Bahn um, vermuten die Ingenieure 22. Die sieben Rauchsperrtore, vier in den Tunneln selbst und drei in den Rettungszufahrten, fielen weg. "Eine Einrichtung, die den Tunnel zumacht, ist am Ende des Tages nicht die allerbeste Lösung", bemerkte der Rechtsbeistand der DB Netz AG jetzt vor dem VGH in Mannheim – und bestätigte damit den Vorwurf der Projektkritiker, dass die Deutsche Bahn Behörden, Projektpartnern und der Öffentlichkeit über Jahre ein untaugliches Sicherheitskonzept als Stein der Weisen verkauft hatte. In den jetzt abgewiesenen Klagen hatten die Kläger bezweifelt, dass auch das nun vorgesehene Entrauchungssystem mit Saccardo-Düsen tatsächlich funktioniert.

Auf die Urteile des VGH reagiert das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 empört: "Indem sich das Gericht die komplizierte Sache leicht machte und den Klagenden schlichtweg die Klagebefugnis verweigerte, verstellt es den Weg einer rechtsstaatlichen Klärung der schwerwiegenden Vorwürfe wegen lebensgefährdende Mängel beim Brandschutz." Auch Dieter Reicherter übt heftige Kritik: "Damit verletzen die beteiligten Behörden ihre Pflichten zur sorgfältigen Prüfung der Unterlagen und Abwägung der Grundrechte auf Leben und Gesundheit." Es beeindrucke das Gericht offenbar auch nicht, dass der an den Rollstuhl gefesselte Kläger im Brandfall hilflos sei. "Die mündliche Verhandlung geriet damit zur Farce", kommentierte dieser. Man prüfe nun den Gang zum Bundesverfassungsgericht, so die unterlegenen Kläger, um den grundrechtlich verbrieften Schutz von Leib und Leben in den Tunnel von Stuttgart 21 Geltung zu verschaffen.