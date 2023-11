James F. Byrnes in Stuttgart: Abgründige Taten, hoffnungsvolle Worte

"Bei der Wahl als Namensgeber des DAZ 1995 wurde lediglich Byrnes' Einfluss auf die deutsche und Stuttgarter Geschichte honoriert, ohne seine politischen Standpunkte und sein Schaffen als Ganzes zu berücksichtigen", steht auf der DAZ-Webseite zur Geschichte und dem Namensgeber des Instituts. Im Vereinsvorstand saßen damals Vertreter des US-Generalkonsulats Frankfurt, Vertreter:innen aus Wirtschaft, Bildung und Kultur sowie der Vorstandsvorsitzende und Staatssekretär im Staatsministerium Lorenz Menz.

Zu Byrnes' Schaffen als Ganzes gehört unter anderem sein immenser Einfluss auf die Atombombenabwürfe auf Japan im August 1945. Als einer der wenigen Politiker der USA, der von der laufenden Entwicklung der Atombombe, dem sogenannten Manhattan-Projekt, wusste, soll er den damaligen US-Präsidenten Harry S. Truman zu dieser Entscheidung ermuntert haben. Als am 6. August schließlich die erste Atombombe auf Hiroshima abgeworfen wurde, befanden sich Byrnes und Truman von der Potsdamer Konferenz auf der Heimreise per Schiff. Laut Schiff-Logbuch sollen sich die beiden, nachdem sie von der gelungenen Zündung erfahren haben, beim Anschauen von Boxkämpfen vergnügt haben. Auf frühere Warnungen durch Wissenschaftler, die an der Entwicklung der Bombe mitwirkten, soll Byrnes mit dem Argument reagiert haben, die amerikanische Bevölkerung habe das Recht zu sehen, was aus den zwei Milliarden US-Dollars geworden sei, die in das Atombombenprogramm investiert worden waren. In Hiroshima und drei Tage später in Nagasaki kamen direkt beim Abwurf und bis Ende 1945 je nach Schätzung zwischen 150.000 und 246.000 Menschen ums Leben. Zehntausende starben in den folgenden Jahrzehnten an den Spätfolgen.

"Aus heutiger Sicht erweist sich dieser blinde Fleck bei der Namenswahl als schwierig", steht weiter auf der Webseite des DAZ. Das Zentrum wird durch Mitgliedsbeiträge und Spenden sowie aus öffentlicher Hand finanziert – vom Land Baden-Württemberg, vom Auswärtigen Amt, von der Amerikanischen Botschaft in Berlin und von der Stadt Stuttgart. Letztere fördert das DAZ in diesem Jahr mit 107.450 Euro und schreibt auf Kontext-Anfrage, es sei wichtig, Menschen ganzheitlich zu beurteilen. "Dazu gehört die gesamte Lebensleistung, eingebettet in den zeithistorischen Kontext." Dass Byrnes' "Haltung zur Rassentrennung und Lynchmorden in den USA sowie sein repressives Vorgehen gegenüber den Gewerkschaften" auf der Webseite "thematisiert" wird, scheint im Fall des Stuttgarter Instituts für die Stadt als ganzheitliche Beurteilung auszureichen. DAZ-Direktorin Pyka weist darauf hin, dass der Name des Zentrums immer wieder Thema bei verschiedenen Veranstaltungen sowie DAZ-Schulprogrammen sei. Doch auf den Vorschlag einer Namensänderung reagiert sie verhalten: "Wenn wir die ganze Erinnerung wegnehmen, fällt auch die 'Speech of Hope' weg."

Eine Rede von weltpolitischer Bedeutung

Mit der Hoffnungsrede am 6. September 1946, im Original "Restatement of the Policy on Germany", leitete Byrnes offiziell eine Neuorientierung in der Deutschlandpolitik der USA ein. Er hielt sie in Stuttgart, weil dort der Sitz des Länderrats des amerikanischen Besatzungsgebiets war. Das Opernhaus war eines der wenigen relativ unbeschadet gebliebenen Gebäude in der großteils zerbombten Stadt. Vor allen hochkarätigen Politikern der amerikanischen Besatzungszone und der damals gewählten Verfassungsgebenden Versammlungen sowie mehreren Oberbürgermeistern, amerikanischen Offizieren, Beamten der Militärregierung und in- sowie ausländischer Presse forderte Byrnes eine wirtschaftliche Einheit der deutschen Besatzungszonen und eine gesamtdeutsche Regierung.