Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 799
Wirtschaft

Baden-württembergische Spielbanken

Bluff bei der Gehaltsverhandlung

Baden-württembergische Spielbanken: Bluff bei der Gehaltsverhandlung
|

Datum:

Als sich die Gewerkschaft Verdi kürzlich mit den landeseigenen Spielbanken auf mehr Gehalt geeinigt hatte, waren die Beschäftigten erleichtert. Doch nun geschah etwas sehr Ungewöhnliches: Der Casino-Aufsichtsrat kippte die Vereinbarung und die Leute stehen ohne Lohnerhöhung da.

Rien ne va plus, nichts geht mehr. Bei den Gehaltsverhandlungen haben sich Gewerkschaft und Geschäftsführung verhakt. Foto: Julian Rettig
Rien ne va plus, nichts geht mehr. Bei den Gehaltsverhandlungen haben sich Gewerkschaft und Geschäftsführung verhakt. Foto: Julian Rettig

Casinos haftet glamouröses Flair an. Elegant gekleidete Croupiers, die geschickt im Umgang mit Roulettekessel, -kugel, Jetons und Spielkarten sind. Zuvorkommend und immer mit freundlichem Lächeln im Gesicht erfüllt das Servicepersonal die Wünsche der gut betuchten und mindestens ebenso teuer wie stilvoll gekleideten Gäste. Zugleich haben Spieltempel auch etwas Anrüchiges an sich, Orte, die zwielichtige Gestalten anlocken. Zu gerne möchte man Mäuschen spielen in den Hinterzimmern, wo vielleicht gar krumme Deals gedreht werden. Diese Klischees, verbreitet von Hollywoodfilmen wie James Bond, sind natürlich nicht (mehr) Realität – auch wenn immer wieder Skandale rund um das Glücksspiel aufgedeckt werden. Meist geht es dabei aber um Online-Casinos.

Umso besser, möchte man meinen, dass Glücksspiel in Deutschland streng reguliert ist. In Baden-Württemberg sind drei Casinos sogar komplett in der Hand einer staatlichen Gesellschaft: der Baden-Württembergischen Spielbanken GmbH & Co. KG. Die erfülle laut Beteiligungsbericht des Landes im Südwesten "den gesetzlichen Auftrag, ein sicheres Glücksspielangebot legal zur Verfügung zu stellen". Mehr als 700.000 Menschen machten 2024 von diesem "sicheren" Angebot im Auftrag des Gesetzes Gebrauch und verkehrten in einer der in Baden-Baden, Konstanz und Stuttgart ansässigen Spielhallen.

Trinkgeld in Gefahr

Casino-Gäste mit glücklichem Händchen sind meist spendabel und bedanken sich mit Trinkgeld bei den Croupiers fürs Spiel. Gesetzlich ist vorgeschrieben, dass das Trinkgeld in einem sogenannten Tronc gesammelt und an die Beschäftigten ausgeschüttet wird. Früher reichte das aus, um das gesamte Gehalt der Beschäftigten zu zahlen. Mit Wirtschaftskrisen, dem Aufkommen von Spielautomaten und Online-Glücksspiel wurde das gegebene Trinkgeld immer weniger. Inzwischen gibt es einen Garantielohn, das nach einem Punktesystem durch den Tronc nur noch aufgebessert wird. Ausweislich des nun gekündigten Tarifvertrags für die Stuttgarter Spielhalle kommt der Chef auf 60 bis 70 Punkte à 107,56 Euro, insgesamt also auf bis zu 7.530 Euro. Aber andere Angestellte liegen mit ihrem Garantielohn sogar unter dem Mindestlohn: Ein Vollzeitmitarbeiter am Automatenspiel etwa liegt beim Berufseinstieg nur knapp über 1.750 Euro (Mindestlohn bei 35-Stunden-Woche: 2.108 Euro). Der Tronc bessert das Gehalt hier maßgeblich auf. Die Gewerkschaft Verdi rechnet mit der Umsetzung der EU-Bargeldrichtlinie ab Juli 2027 (maximal 10.000 Euro Barzahlung) mit "erheblichen Einbußen". Auch Spielbanken-Geschäftsführer Tobias Wald befürchtet einen Rückgang der Trinkgelder und plädiert für "neue angemessene Vergütungsstrukturen" im noch auszuhandelnden Tarifvertrag.  (ks)

Die Spieler:innen spülen damit nicht nur gehörig Geld in die Staatskasse – 2024 fast 85 Millionen Euro –, sondern finanzieren mit ihren Trinkgeldern einen großen Teil des Einkommens der Spielbankbeschäftigten (siehe Kasten). Fürstliche Gehälter können die vom Staat bestellten Dealer – insgesamt zählt die Landesregierung rund 570 Beschäftigte in ihren Casinos – nicht erwarten. Anders als der 2023 eingesetzte Geschäftsführer Tobias Wald: Der konnte sich 2024 über 200.000 Euro plus knapp 8.000 Euro "sonstige Geldwerte Vorteile" in die Tasche steckten. Zuvor saß er zwölf Jahre für die CDU im Landtag. Zum Ausgleich vom stressigen Arbeitsalltag mistet er gerne den Stall seiner Zebu-Rinder aus, offenbarte er dem Staatsanzeiger.

Ausmisten ohne Absprache

Auch im Tarifgeflecht der von ihm betreuten Casinos wollte er ausmisten. So liest sich jedenfalls seine Erklärung dafür, dass im September vergangenen Jahres sämtliche Tarifverträge, auch die betriebliche Gesundheitsförderung und der Altersvorsorgetarifvertrag, aufgekündigt wurden. Das geschah, "weil die bestehenden Tarifwerke unterschiedliche Laufzeiten und Kündigungsfristen hatten und die Tarifverhandlungen für ein einheitliches Tarifwerk, das alle alten Tarifverträge perspektivisch ersetzen würde, im Jahr 2026 aufgenommen werden sollten", richtet Wald per PR-Gesellschaft auf Kontext-Anfrage aus. Es soll also ein einheitlicher Tarifvertrag für alle drei Standorte her, die "Vielzahl der Regelungen sind über Jahrzehnte gewachsen und nicht mehr ausreichend transparent, einheitlich und praxistauglich". Bis ein solcher da sei, ändere sich für die Beschäftigten der Status quo nicht.

Ein einheitliches Tarifwerk ist auch im Sinne der Gewerkschaft Verdi, solange man sich nicht auf den niedrigsten Nenner einigt. Seit Jahren steht das quasi auf der To-do-Liste. Dass aber ohne Absprache alle Verträge gekündigt wurden, überraschte den zuständigen Gewerkschafter Frank Hawel. "Man hätte vorher einen Fahrplan machen können, was ansteht", meint er zu Kontext am Telefon.

Früher saß Tobias Wald für die CDU im Landtag, seit 2023 führt er die drei landeseigenen Casinos. Foto: Joachim E. Röttgers

Früher saß Tobias Wald für die CDU im Landtag, seit 2023 führt er die drei landeseigenen Casinos. Foto: Joachim E. Röttgers

Ein neuer, einheitlicher Tarifvertrag wird erst 2027 ausgehandelt sein. Damit die Beschäftigten in diesem Jahr nicht leer ausgehen, machte die Gewerkschaft zur Bedingung für weitere Verhandlungen eine Gehaltserhöhung, die als Sockelbetrag beim künftigen Tarifvertrag gleich angerechnet werden sollte. Die Geschäftsführung zierte sich, war höchstens zu Einmalzahlungen bereit, die nicht in den künftigen Tarifvertrag einfließen. Verdi argumentierte dagegen: Nur mit der Gewissheit, dass die Erhöhung im neuen Tarifwerk aufgenommen wird, könne sichergestellt werden, dass 2026 im Nachhinein keine Nullrunde werde. Und so streikten am 30. Mai zum ersten Mal in der Geschichte der Spielbanken die Beschäftigten. Geschäftsführer Tobias Wald bot Streikbrecher:innen für diesen Tag das doppelte Gehalt.

Knapp eine Woche später, kurz bevor bei einem Turnier in Baden-Baden der beste Croupiers Europas gekürt werden sollte, kam von Wald dann ein Angebot: 230 Euro, die rückwirkend am Januar gezahlt und als Sockelbetrag im neuen Tarifwerk übernommen werden sollten. Die Tarifkommission stimmte zu, eine Friedenspflicht bis zum Ende des Jahres wurde vereinbart.

Verdi vermutet doppeltes Spiel

Doch die Freude währte nicht lange. Der Aufsichtsrat der Spielbanken, bestehend aus fünf Landesbeamt:innen aus den Ministerien, verweigerte die Zustimmung. Knackpunkt sei, so heißt es von Wald und einer Sprecherin des Finanzministeriums übereinstimmend, dass die 230 Euro im künftigen Tarifvertrag verbindlich anzurechnen seien. Das sei "verständlich", lässt Wald ausrichten, der ja selbst am 5. Juni das nun verworfene Angebot machte. Schließlich greife das den anstehenden Verhandlungen voraus. Und damit "wäre der Verhandlungsspielraum für eine signifikante zukunftsfähige Änderung der Tarifwerke im Zweifel zu klein", um ein Einvernehmen zu erzielen. Die 230 Euro stehen weiter als Angebot im Raum, nur eben nicht als Sockelbetrag für den künftigen Tarifvertrag.

Das Kontrollgremium

Die Mitglieder des Aufsichtsrats der baden-württembergischen Spielbanken werden vom Finanzministerium bestellt. "Das Aufsichtsgremium soll sich so zusammensetzen, dass es über alle erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, um seine Aufgabe sachgerecht wahrzunehmen", schreibt eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage. Aufsichtsratsvorsitzender ist derzeit Thomas Hoffmann, Ministerialdirigent im Wirtschaftsministerium (Vergütung und Sitzungsgeld 2024: 4.100 Euro). Stellvertreterin ist Ministerialdirigentin Annekatrin Schmidt-Liedl vom Finanzministerium (3.100 Euro). Aus demselben Ressort stammt Regierungsdirektorin Madlen Seitz (2.100 Euro). Die übrigen Sitze belegen Ministerialrat Dominik Lang vom Staatsministerium (2.050 Euro) und die Leitende Ministerialrätin Christina Rebmann vom Sozialministerium (2.100 Euro).  (ks)

Aus Sicht der Gewerkschaft wurde nicht mit offenen Karten gespielt, das Angebot sei nur ein Bluff mit dem Zweck, weitere Streiks zu verhindern – vielleicht sogar im Wissen, das es der Aufsichtsrat ablehnen werde. Angesichts des europäischen Turniers in Baden-Baden, dass nur kurz nach dem Angebot ausgetragen wurde, keine abwegige Vermutung. "Wenn ein Aufsichtsrat einfach so ein von den Tarifparteien verhandeltes Verhandlungsergebnis verhindern kann, werden Tarifverhandlungen ad absurdum geführt", kommentiert Hawel. Offensichtlich könne die Geschäftsführung – die eigentlich das operative Geschäft leitet – kein adäquater Verhandlungspartner für die Tarifkommission sein. Am Tag bevor der Aufsichtsrat das Angebot kippte, waren Verabredungen zu Verhandlungen für einen Gesamttarifvertrag getroffen worden. Mit dem Beschluss des Aufsichtsrats sind die zunichte gemacht. Ebenso die Friedenspflicht, Streiks sind wieder möglich.

Intern versucht nun Geschäftsführer Wald, die Belegschaft hinter sich zu bringen. In einem Schreiben an die Beschäftigten nennt er die Ablehnung der 230 Euro pro Monat als Einmalzahlungen durch die Tarifkommission einen "Verzicht auf eine schnelle, unkomplizierte und spürbare Gehaltserhöhung von EUR 2.760 für das Jahr 2026". Eines sei klar, schreibt er: "Unsere Spielbanken werden kein Spielball der Gewerkschaft und einzelner Mitglieder der Tarifkommission werden." Zudem verweist er auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland, dass etwa Beschäftigte in der Automobilbranche um ihre Jobs bangen müssten. Klingt, als würde Wald von seiner Belegschaft Dankbarkeit dafür erwarten, dass sie überhaupt noch arbeiten dürfen.


Transparenzhinweis: Der Autor ist Mitglied der Gewerkschaft Verdi.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

20.08.2025
Kontext-Sommerserie
Geld first, Ballern second

Die meisten zocken Videospiele, weil es Spaß macht. Manchmal ist Rendite aber mindestens genauso wichtig, wie bei Counter-Strike.

2 Kommentare
27.05.2020
Gefährliches Online-Zocken

Online-Glücksspiele boomen, und Corona verstärkt diesen Trend noch. Besonders bei Sportwetten werden dabei Kunden mit ihrem vermeintlichen Fachwissen gelockt, am Ende verdienen nur die Anbieter. Suchtexperten fordern deshalb ein totales Werbeverbot.…
10.02.2021
Kostümierte Anzeigen
Die Tarnkappe der Casino-Gurus

Was ist besser als Werbung? Werbung, die sich nicht als solche zu erkennen gibt. Dabei eröffnet das Internet ganz neue Möglichkeiten zur Verschleierung, wie ein redaktioneller Selbstversuch mit dem hochseriösen Geschäftspartner "Casino-Guru"…
16.07.2025
Verdi Baden-Württemberg
Links im nach rechts gerückten Land

Neue Leute, neue Inhalte? Verdi Baden-Württemberg hat sich neue Leitungsköpfe gewählt. Mit Maike Schollenberger steht eine dezidiert linke und junge Frau an der Spitze, flankiert wird sie von Benjamin Stein und Hanna Binder. Im Gespräch mit Kontext…

1 Kommentar
05.03.2025
Tarifrunde Öffentlicher Dienst und Pflege
Drei Fachkräfte auf 37 Patienten

Drei Feministinnen im typischen "Frauenberuf": Luna Monteiro Bailey, Jessica Geiß und Elena Saitta sind examinierte oder angehende Pflegefachkräfte im Klinikum Stuttgart. Ein Job, den sie großartig finden – wären da nicht die Arbeitsbedingungen. Die…

1 Kommentar
16.07.2025
"Südwestpresse" und Stuttgarter Zeitungen
Comeback der wundersamen Art

Stuttgart war gestern, heute ist Ulm. Die "Südwestpresse" steigt zum Zeitungsriesen auf – dank des Kleinverlegers Alexander Frate, der behauptet, unabhängig zu sein, und ein winziges Lokalblatt erwirbt. Damit werde einem Monopol vorgebeugt, glaubt…

2 Kommentare
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 799 vom 22.07.2026

Grund zum Feiern

Wenn die queere Community in der Landeshauptstadt am kommenden Samstag mit der CSD-Demo wieder auf…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!

Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 798 / Stuttgarter Großmannssucht / Peter Bruddler / vor 16 Stunden 2 Minuten
Schlage vor die Halle in Vaihingen/Enz zu errichten. Dann hätte man genügend Parkplätze und auch eine ICE-Haltepunkt. Und das Landvolk käme bestimmt auch gerne mit dem Porsche-Geschäftsfahrzeug aus Weissach in die Ensinger-Arena.

Ausgabe 798 / "Lebensgrundlagen brodelt's weg" / Mielert Peter / vor 20 Stunden 21 Minuten
Man schaue sich nur die Gebäude im Dorotheenquartier an, in einem ist das Sozialministerium Baden-Württemberg untergebracht: Null baulicher Klima-/Hitzeschutz! Der Stuttgarter Grüne Baubürgermeister hat vor Jahren auf meine Frage, mit dem Hinweis auf die...

Ausgabe 798 / Starker Tobak unter Verschluss / stephancb / vor 23 Stunden 46 Minuten
@NKs "Das UIG, das der Genannte wohl nutzt, kann gar nicht abgeschafft oder eingeschränkt werden. " Da gehe ich mit Ihnen absolut d'accord. Das UIG ist mindestens genauso sicher wie die unveräusserlichen Grundrechte, also die Artikel 1-20...

Ausgabe 798 / "Lebensgrundlagen brodelt's weg" / Katharina Georgi / vor 1 Tag 51 Sekunden
Leider sitzen nicht nur in unseren Regierungen Klimawandelleugner und -ignorierer, sondern offensichtlich ist dieses Thema Nr. 1 auch bei vielen Bürgern noch nicht angekommen. Das erstaunt mich umso mehr, als wir gerade zwei heftige heiße Wochen im Juni...

Ausgabe 791 / Es wird uns noch leidtun / stephancb / vor 1 Tag 14 Stunden
In den 90ern und Anfang der 2000er habe ich einiges an Geld im "Wittwer" gelassen. Damals gab es auch noch Sport-Entress und die zwei Lerche-Plattenläden, auch dort hatte ich Geld gelassen. Ehrlich gesagt hätte das Wittwer-Gebäude schon längst...

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!