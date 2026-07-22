Baden-württembergische Spielbanken: Bluff bei der Gehaltsverhandlung

Die Spieler:innen spülen damit nicht nur gehörig Geld in die Staatskasse – 2024 fast 85 Millionen Euro –, sondern finanzieren mit ihren Trinkgeldern einen großen Teil des Einkommens der Spielbankbeschäftigten (siehe Kasten). Fürstliche Gehälter können die vom Staat bestellten Dealer – insgesamt zählt die Landesregierung rund 570 Beschäftigte in ihren Casinos – nicht erwarten. Anders als der 2023 eingesetzte Geschäftsführer Tobias Wald: Der konnte sich 2024 über 200.000 Euro plus knapp 8.000 Euro "sonstige Geldwerte Vorteile" in die Tasche steckten. Zuvor saß er zwölf Jahre für die CDU im Landtag. Zum Ausgleich vom stressigen Arbeitsalltag mistet er gerne den Stall seiner Zebu-Rinder aus, offenbarte er dem Staatsanzeiger.

Ausmisten ohne Absprache

Auch im Tarifgeflecht der von ihm betreuten Casinos wollte er ausmisten. So liest sich jedenfalls seine Erklärung dafür, dass im September vergangenen Jahres sämtliche Tarifverträge, auch die betriebliche Gesundheitsförderung und der Altersvorsorgetarifvertrag, aufgekündigt wurden. Das geschah, "weil die bestehenden Tarifwerke unterschiedliche Laufzeiten und Kündigungsfristen hatten und die Tarifverhandlungen für ein einheitliches Tarifwerk, das alle alten Tarifverträge perspektivisch ersetzen würde, im Jahr 2026 aufgenommen werden sollten", richtet Wald per PR-Gesellschaft auf Kontext-Anfrage aus. Es soll also ein einheitlicher Tarifvertrag für alle drei Standorte her, die "Vielzahl der Regelungen sind über Jahrzehnte gewachsen und nicht mehr ausreichend transparent, einheitlich und praxistauglich". Bis ein solcher da sei, ändere sich für die Beschäftigten der Status quo nicht.

Ein einheitliches Tarifwerk ist auch im Sinne der Gewerkschaft Verdi, solange man sich nicht auf den niedrigsten Nenner einigt. Seit Jahren steht das quasi auf der To-do-Liste. Dass aber ohne Absprache alle Verträge gekündigt wurden, überraschte den zuständigen Gewerkschafter Frank Hawel. "Man hätte vorher einen Fahrplan machen können, was ansteht", meint er zu Kontext am Telefon.