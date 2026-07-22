Baden-württembergische Spielbanken: Bluff bei der Gehaltsverhandlung

Casinos haftet glamouröses Flair an. Elegant gekleidete Croupiers, die geschickt im Umgang mit Roulettekessel, -kugel, Jetons und Spielkarten sind. Zuvorkommend und immer mit freundlichem Lächeln im Gesicht erfüllt das Servicepersonal die Wünsche der gut betuchten und mindestens ebenso teuer wie stilvoll gekleideten Gäste. Zugleich haben Spieltempel auch etwas Anrüchiges an sich, Orte, die zwielichtige Gestalten anlocken. Zu gerne möchte man Mäuschen spielen in den Hinterzimmern, wo vielleicht gar krumme Deals gedreht werden. Diese Klischees, verbreitet von Hollywoodfilmen wie James Bond, sind natürlich nicht (mehr) Realität – auch wenn immer wieder Skandale rund um das Glücksspiel aufgedeckt werden. Meist geht es dabei aber um Online-Casinos.
Umso besser, möchte man meinen, dass Glücksspiel in Deutschland streng reguliert ist. In Baden-Württemberg sind drei Casinos sogar komplett in der Hand einer staatlichen Gesellschaft: der Baden-Württembergischen Spielbanken GmbH & Co. KG. Die erfülle laut Beteiligungsbericht des Landes im Südwesten "den gesetzlichen Auftrag, ein sicheres Glücksspielangebot legal zur Verfügung zu stellen". Mehr als 700.000 Menschen machten 2024 von diesem "sicheren" Angebot im Auftrag des Gesetzes Gebrauch und verkehrten in einer der in Baden-Baden, Konstanz und Stuttgart ansässigen Spielhallen.
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Schlage vor die Halle in Vaihingen/Enz zu errichten. Dann hätte man genügend Parkplätze und auch eine ICE-Haltepunkt. Und das Landvolk käme bestimmt auch gerne mit dem Porsche-Geschäftsfahrzeug aus Weissach in die Ensinger-Arena.
Man schaue sich nur die Gebäude im Dorotheenquartier an, in einem ist das Sozialministerium Baden-Württemberg untergebracht: Null baulicher Klima-/Hitzeschutz! Der Stuttgarter Grüne Baubürgermeister hat vor Jahren auf meine Frage, mit dem Hinweis auf die...
@NKs "Das UIG, das der Genannte wohl nutzt, kann gar nicht abgeschafft oder eingeschränkt werden. " Da gehe ich mit Ihnen absolut d'accord. Das UIG ist mindestens genauso sicher wie die unveräusserlichen Grundrechte, also die Artikel 1-20...
Leider sitzen nicht nur in unseren Regierungen Klimawandelleugner und -ignorierer, sondern offensichtlich ist dieses Thema Nr. 1 auch bei vielen Bürgern noch nicht angekommen. Das erstaunt mich umso mehr, als wir gerade zwei heftige heiße Wochen im Juni...
In den 90ern und Anfang der 2000er habe ich einiges an Geld im "Wittwer" gelassen. Damals gab es auch noch Sport-Entress und die zwei Lerche-Plattenläden, auch dort hatte ich Geld gelassen. Ehrlich gesagt hätte das Wittwer-Gebäude schon längst...