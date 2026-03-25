Rüstungsindustrie und Klima: Grüner Sprit, graue Realität

In Karlsruhe baut Ineratec Anlagen, die aus CO₂ und Wasserstoff synthetischen Kraftstoff herstellen. Bislang war das Unternehmen vor allem in zivilen Branchen aktiv: Luftfahrt, Schwerlastverkehr, Chemieindustrie. Jetzt rückt ein neues Feld in den Vordergrund: die militärische Versorgung. Das passt in ein Bundesland wie Baden-Württemberg, in dem die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie laut Wirtschaftsministerium "eine bedeutende Rolle" spielt, nicht zuletzt in einer Phase, in der zentrale Industrien wie der Automobilsektor unter Druck stehen.
Gemeinsam mit dem Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall arbeitet Ineratec daran, solche Anlagen auch für militärische Zwecke nutzbar zu machen. Die Idee: Streitkräfte sollen ihren Treibstoff künftig näher am Einsatzort selbst herstellen können, unabhängig von langen Lieferketten und von Ölimporten. In einer Zeit, in der Energieversorgung wieder als strategische Schwachstelle gilt, bekommt das zusätzlich Bedeutung.
Technisch ist das Konzept modular gedacht. Ein Produktionsmodul könne innerhalb von etwa sechs Monaten errichtet werden, sagt das Unternehmen. Erste kommerzielle Anlagen hat Ineratec bereits umgesetzt, weitere könnten folgen. Auch ein Ausbau am Standort Karlsruhe sei möglich. Die Technik sei da. Jetzt gehe es darum, wo sie eingesetzt wird.
Treibstoff als strategisches Risiko
"Die größten Risiken liegen in der Kraftstoffversorgung", sagt Ineratec-Sprecherin Isabel Fisch. In militärischen Einsätzen könne Treibstoff extrem teuer werden. Sie verweist auf Afghanistan, wo zeitweise bis zu 200 Euro pro Liter gezahlt worden seien. In solchen Situationen spielen Kosten eine untergeordnete Rolle. Klimafreundlichere Kraftstoffe könnten damit wirtschaftlich weniger an ihrer Effizienz gemessen werden, sondern daran, ob sie verfügbar sind.
Letzte Kommentare:
CDU steht für offen gezeigten Neoliberalismus. GRÜNE für den getarnten Neoliberalismus. Zu Neudeutsch: „Where's the fucking difference“? Ich leg mich wieder hin, nicht ohne vorher Herrn Mantheys These zu bestätigen.
Habe die ersten drei Staffeln gehört und bin tief beeindruckt: hoch relevante Themen, in einem sehr geeigneten Format, hochwertig umgesetzt. Präzise Formulierungen sind ja nicht mehr selbstverständlich, aber hier das i-Tüpfelchen. Dank und Respekt an Uwe...
Schon der erste Redner zu Tagesordnungspunkt sieben "Landtagswahl 2026 – wie geht es weiter?!" tritt auf im Stil von Robespierre und teilt streng und kompromisslos aus gegen die Parteiführung...
Hallo Herr Manthey, statt "in grüner Wolle gefärbt(es)" meinten Sie wohl "in der Wolle gefärbt" (vgl. https://www.dwds.de/wb/in%20der%20Wolle%20gef%C3%A4rbt), also "in der Wolle grün gefärbt(es)" Editorial.
Vielleicht sollte ich auf meine alten Tage doch nochmal ein bisschen mit der Zwille üben.