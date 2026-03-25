Rüstungsindustrie und Klima: Grüner Sprit, graue Realität

Diese Logik prägt auch den Umgang mit der Technologie. Im zivilen Bereich wirbt Ineratec mit "CO₂-neutralen" Kraftstoffen und setzt auf grünen Wasserstoff und Zertifizierung. Im militärischen Kontext verschiebt sich der Fokus: Hier geht es vor allem um Versorgungssicherheit. "Wir sind agnostisch gegenüber den Ausgangsstoffen", sagt Fisch. Entscheidend sei, dass Kraftstoffe flexibel und auch unter schwierigen Bedingungen produziert werden können, auch mit Wasserstoff aus fossilen Quellen. Klimafreundlichkeit kann so entstehen, muss aber nicht.

Damit verschiebt sich auch der Zweck: weg vom Klimaschutz, hin zur strategischen Unabhängigkeit. Ein Muster, das sich auch bei großen Rüstungsunternehmen zeigt. Klimaziele spielen dort inzwischen eine Rolle, stehen aber selten im Mittelpunkt.

Rheinmetall etwa sagt, man strebe "eine klimafreundliche Produktion unserer Rüstungsgüter" an. Emissionen in den eigenen Werken sollen sinken, mittelfristig auch die entlang der Lieferketten. Gerade dort entsteht der größte Teil der Emissionen in der Rüstungsindustrie: nicht in der Produktion selbst, sondern bei Zulieferern – etwa in der Metall-, Elektronik- oder Chemieindustrie. Ein erheblicher Teil der Emissionen entsteht zudem erst im Einsatz, etwa durch den Treibstoffverbrauch von Fahrzeugen, Flugzeugen oder Schiffen.

Entsprechend rückt die Lieferkette stärker in den Fokus. Die Rheinmetall-Lieferanten müssten bei neuen Aufträgen angeben, ob sie über einen Fahrplan zur Dekarbonisierung verfügen. In einigen Fällen würden bereits CO₂-Daten für Produkte abgefragt. Perspektivisch könnten solche Daten zu einem festen Bestandteil von Beschaffungsentscheidungen werden, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit.

Viele Daten – wenig Transparenz

Wie groß dieser Anteil ist, zeigt ein Blick auf Hensoldt. Das Rüstungsunternehmen mit Sitz im bayrischen Taufkirchen emittierte 2025 rund 732.000 Tonnen CO₂-Äquivalente, der überwiegende Teil davon entfällt auf Scope-3-Emissionen, also Treibhausgase, die nicht direkt vom Unternehmen erzeugt werden. Allein die eingekauften Waren und Dienstleistungen machen rund 79 Prozent aus. Die eigentliche Produktion in den Werken fällt demgegenüber kaum ins Gewicht.

Gleichzeitig steckt die Erfassung dieser Emissionen noch in den Anfängen. Hensoldt sei mit seinen Lieferanten zwar im Austausch, verpflichte sie bislang aber nicht zur Offenlegung konkreter Klimadaten. Erst in den kommenden Jahren sollen solche Informationen systematischer erhoben werden.

Auch bei anderen Unternehmen der Branche ist es ähnlich. Airbus verweist auf wissenschaftsbasierte Klimaziele für den gesamten Konzern. Bis 2030 sollen die direkten Emissionen deutlich reduziert werden, auch die Lieferketten würden einbezogen. Gleichzeitig arbeite der Konzern an effizienteren Flugzeugtechnologien, die den Treibstoffverbrauch senken sollen – Entwicklungen, die auch im militärischen Bereich eine Rolle spielen.

In den Antworten der Unternehmen zeigt sich dabei ein wiederkehrendes Muster: Energieeffizienz gewinnt an Bedeutung, aber oft aus mehreren Gründen zugleich: geringerer Verbrauch, größere Reichweite, bessere Einsatzfähigkeit. Klimaschutz taucht in diesem Zusammenhang auf, aber selten als alleiniger Treiber.