TK Elevator Neuhausen: Weihnachtsbotschaft: 500 müssen gehen

Den gebürtigen Griechen ärgert vor allem die Einschätzung der Arbeitgeber, dass in Zukunft weniger in die Höhe gebaut wird. "Aber auf der ganzen Welt werden die Städte immer größer. Wohin soll denn sonst gebaut werden außer in die Höhe?" Er schüttelt den Kopf. "Die nutzen unser Potenzial hier nicht aus." Riemenaufzüge baut auch einer der anderen großen Hersteller, Otis. Außerdem, so wirft der Betriebsratskollege Uwe Prischl ein, schaffen die es nur bis in eine gewisse Höhe, "acht oder zehn Stockwerke". Triantafillidis: "Aber dafür werden unsere ja voll digital und nachhaltig. Sagt die Geschäftsführung." Digital? "Na, so mit Kameras, dass die Aufzüge schon soundsoviel Meter vorher wissen, da kommt ein Fahrgast – was weiß ich." Antriebe und Steuerung dieser Aufzüge jedenfalls sollen am neuen Standort in Serie gehen.

"Neuhausen war das Herz des Unternehmens, die Innovationen kamen von hier. Wir haben das Knowhow", ereifert sich der gebürtige Grieche. Dennoch ist das Werk seit Jahren im Minus. "Ja, durch massive Managementfehler." Nie sei man an die Prozesse, an die Abläufe rangegangen, die mittlerweile veraltet seien. Die Fertigung hätte man deutlich effizienter gestalten können. Aber Vorschläge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Workshops entwickelt wurden, seien nur zum Teil umgesetzt worden.

Entlassen geht nicht

Tja – Schnee von gestern. Nun müssen die Betriebsräte überlegen, wie es weitergeht, damit möglichst viele Kolleginnen und Kollegen doch bleiben können. Wie der Konzern binnen 24 Monaten 500 Leute loswerden wolle, sei ihm ein Rätsel, sagt Triantafillidis. Die Ansage, was genau am neuen Standort überhaupt passieren soll und damit auch, welche Beschäftigte noch benötigt werden, sei noch zu grob. Absehbar sei, dass die Entwicklung wohl massiv betroffen sein wird. Triantafillidis: "Ob unsere Kolleginnen und Kollegen noch Vertrauen in den Arbeitgeber haben oder suchen sie jetzt schnell was Neues?" Schließlich würden in Neuhausen sehr gut ausgebildete Leute arbeiten. "Wir haben zum Beispiel einen Weltraumingenieur hier." Im Moment herrscht bekanntlich Fachkräftemangel – wahrscheinlich ist da, dass die Aufzugswerker:innen sich anderweitig umschauen werden. Die Erfahrung lehrt, dass am Ende genau die gehen, die das Unternehmen noch benötigen würde.