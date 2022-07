Autozulieferer Lear: Keine Sitze, keine Arbeit

Lohnverzicht sei bislang die einzige Idee gewesen, mit der die örtliche Geschäftsführung an den Betriebsrat herangetreten ist: keine Tariferhöhungen, Abschläge beim Weihnachts- und Urlaubsgeld, 38 statt 35 Stunden arbeiten, erzählt Erfurt. Kaufmann verweist darauf, dass so ein Verzicht der Belegschaft dazu führen kann, dass sie am Ende ihre eigene Abfindung vorfinanziert. "Jedenfalls wenn es ganz mies läuft und das Werk wirklich dichtgemacht wird." Das sei ja wohl wenig sinnvoll. Erfurt ergänzt: "Die haben hier mit unserer Arbeit jahrelang sehr gute Gewinne gemacht." Für Kaufmann ist klar: "Mit Sozialpartnerschaft ist in diesem Konzern nicht viel zu machen." Eher müssten die Beschäftigten kämpfen. Dabei denkt er auch an andere Lear-Standorte in Deutschland.

Die Vorboten der Transformation

Auch in anderen Werken hat der Konzern in den vergangenen Jahren nicht besonders erfolgreich agiert. Bei Lear in Kronach werden 380 Arbeitsplätze in der Produktion abgebaut, weil das Unternehmen das Geschäftsfeld Licht und Audio weltweit einstellen will. Noch wird dort gearbeitet, aber die Abfindungen sind bereits verhandelt. Übrig bleiben in Kronach 120 Beschäftigte in der Entwicklung. Das Lear-Werk in Ginsheim-Gustavsburg ist dicht, dort produzierten zuletzt noch 250 Menschen Sitze für Opel im nahegelegenen Rüsselsheim. In Eisenach, wo 140 Menschen Autositze für den Opel Grand Land bauen, ist die Lage ebenfalls kritisch, da Anschlussaufträge fehlen. "Da stellt sich die Frage, wie es ab 2024 weitergeht", sagt Uwe Laubach, Bevollmächtigter der IG Metall Eisenach. Derzeit sei man in Gesprächen mit der dortigen Lear-Geschäftsführung. Seine Region sei gebeutelt, erzählt er. "In den vergangenen Jahren haben wir hier 3.500 Stammarbeitsplätze verloren. Das sind die Vorboten der Transformation zum E-Auto."

Lange habe das Geschäftsmodell funktioniert, dass die Autobauer ihre Zulieferer ausgequetscht haben, berichtet Laubach, und wenn mal einer in Insolvenz ging, stützen sie oder übernahmen, um die Lieferkette aufrechtzuerhalten. "Das ist jetzt vorbei." Nun würden Insolvenzen genutzt, um den Markt zu bereinigen, da die Autobauer auf kleinere Stückzahlen beim Verbrenner beziehungsweise auf E-Auto-Produktion umstellen.