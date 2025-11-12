Investigativ-Thriller "Verschollen": Ein moderner Goldrausch

In den Interviews der Doku wird angemerkt, dass der Grundwasserspiegel der Dorfregion Jahr für Jahr um zehn Zentimeter absinke, bewirkt durch die Eukalyptus-Plantagen. Viehwirtschaft oder dergleichen wird aufgrund der austrocknenden Böden nahezu unmöglich. Das Filmteam ist mit dabei, als an nur einem Tag etwa 1.200 Hektar Land gerodet werden, eine Fläche, die fast 1.700 Fußballfeldern entspricht. Die Polizei des Bundesstaates Minas Gerais greift nicht ein, hilft eher dabei mit, die Landbevölkerung fernzuhalten. Einen "modernen Goldrausch" nennt es die Stimme im "Off" der Doku, gesprochen von Schauspieler Axel Milberg. "Die Vorstellung von CO 2 -Neutralität, die ihr in Europa habt, gibt es nicht", sagt ein lokaler Bauer lakonisch im Interview.

Dietrich Darr, der zweite Wissenschaftler, der das Filmteam begleitet, will den Wert des Cerrado erforschen; ein Gebiet, das eher extensiv genutzt wird. Bodenproben sollen belegen, wie viel Vielfalt dort besteht, wie viel CO 2 der Boden speichert. Erste Ergebnisse "könnten das Klimaversprechen des Projekts infrage stellen", sagt Darr. Der Vorwurf des "Greenwashing" und die Verletzung der Menschenrechte (Recht auf Wasser) steht im Raum, den die NGO FSC aber vehement zurückweist.

Stuttgart 21 als Symbol für gebrochene Versprechen

Darr ist auch bei der Uraufführung von Harrichs Spielfilm dabei, die vorvergangene Woche im Kurhaus von Sasbachwalden (Ortenaukreis) stattfand. Mittlerweile hat er tausende Bodenproben nehmen lassen, so wie es im Spielfilm – fiktiv – auch der Zertifizierungsexperte Jan Stadler machte. Darr geht davon aus, dass im Sommer kommenden Jahres "die Ergebnisse vorliegen". Überhaupt ist der Wissenschaftler von der ökologischen Wertigkeit des Cerrado überzeugt. Dort liege die Hälfte der Biomasse unter der Erde, das mehr als zwei Millionen Quadratkilometer Fläche umfassende Gebiet sei sozusagen "ein umgedrehter Urwald". Die Pflanzungen von Eukalyptus-Bäumen, und deren Verkohlung – zur weiteren Verarbeitung als Brennstoff für die Stahlindustrie – nennt er "total absurd".

Filmemacher Harrich schätzt, dass alleine in der Region, in der er mit seinem Team und den Schauspielern drehte, die Fläche der Plantagen seit 2020 um etwa 30 Prozent vergrößert wurde. Dass dort Monokulturen aufgebaut würden, um so genannten "grünen Stahl" zu produzieren, nennt Harrich "einen ganz großen Betrug". In der Region, in der sein Filmteam drehte, liege die Größe industrieller Eukalyptus-Plantagen einzelner Unternehmen "oft bei 30.000 bis 60.000 Hektar, teils mehr". Im Cerrado sei schon ein großer Teil der ursprünglichen Flächen verloren gegangen.

Dass die Uraufführung von "Verschollen" im Schwarzwald-Kurort Sasbachwalden stattfand, hat auch damit zu tun, dass hier die Anfangsszene gedreht wurde. Warum aber entstand die darauffolgende Sequenz des Thrillers auf dem Areal der Stuttgart-21-Baustelle? Harrich wird auch hier sehr deutlich: "Wir wollten Axel Milbergs Figur – einen Ingenieur, der an das Gute im System glaubt und dann erkennt, wie tief die Verflechtungen zwischen Industrie, Politik und Greenwashing reichen – in einer realen, symbolisch aufgeladenen Umgebung zeigen." Und Stuttgart 21 "stehe wie kaum ein anderer Ort in Deutschland für technologische Hybris, politische Konflikte und gebrochene Versprechen", sagt der Filmemacher.