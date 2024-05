Internationaler Tag der Pressefreiheit am 3. Mai: Die zwei Formen der Gewalt

Aber die Tatsache, dass diese Zentralisierung jetzt nicht mehr existiert, trug sicher auch etwas Positives zum Journalismus bei.

Auf jeden Fall. Zum einen fokussieren sich die Leser jetzt nicht mehr bloß auf das, was in der Hauptstadt passiert. Zum anderen gibt es mehr Möglichkeiten, Journalismus überall zu betreiben. Ich musste damals aus dem Bundesstaat Baja California in die Hauptstadt emigrieren. Es gab bei uns im Norden lediglich "offiziellen" Journalismus, das hieß, wohlwollend über die jeweilige Landesregierung zu schreiben. Das wurde gut bezahlt. Wer kritischen und unabhängigen Journalismus machen wollte, der musste alles selbst machen, eine eigene Zeitung. Da blieb eigentlich nur die Migration in die Hauptstadt.

Die Medienschaffenden, die am häufigsten umgebracht werden, sind genau die in den Bundesstaaten oder in den Gemeinden. Manchmal sind sie sogar ziemlich unbekannt. Es trifft fast nie die reichweitenstarken Hauptstadtjournalisten. Warum?

Es gibt zwei Arten der Gewalt gegen Journalisten hier in Mexiko. Eine Form ist die, die von den Politikern ausgeht. Ich erwähnte gerade das Kazikentum in den Staaten, in der Provinz. Wer sich anmaßt, über den lokalen Kaziken zu schreiben, der wird häufig bedroht. Wie im Falle von Regina Martínez. Sie war Reporterin im Bundesstaat Veracruz und meine Kollegin bei der Zeitschrift Proceso. In ihrem Fall kam der Auftrag zu ihrem Mord vom Gouverneur von Veracruz. Ein Typ namens Javier Duarte, der jetzt im Knast sitzt.

Die zweite Form der Gewalt geht von …

… den kriminellen Gruppen aus. Die erste, die der Politiker, hat in Mexiko schon immer existiert. Die zweite, die zugenommen hat und nun dominiert, ist die der organisierten Kriminalität. Ich meine damit zum Beispiel die großen Kartelle, die in den USA etwa von der Drogenvollzugsbehörde DEA identifiziert wurden: etwa das Sinaloa-Kartell oder das Kartell Jalisco Neue Generation. Aber warum gerade die Journalisten in der Provinz und nicht in der Hauptstadt?

Genau das frage ich mich auch. Sie werden sicher eine Antwort darauf haben.