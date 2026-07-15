"Unordnung" im WKV: Leise Verschiebungen

Es gibt einen Lerneffekt beim Betrachten dieser Aufnahmen: Solange man sich noch irgendwie zwischen den Ritzen hindurchpressen kann, die ein mit Umzugskartons, Bücherstapeln und ausrangierten Monitoren überwucherter Fußboden offenlässt, ist ein Arbeitsplatz offenbar noch benutzbar. Man beachte etwa den noch eingeschweißten Rollladen im Reich von EDV-Beraters Matthias Pfaff, von dem zwar nicht auf Anhieb ersichtlich ist, wie er das Lösen von IT-Problemen begünstigt. Er fügt sich aber so organisch in seine Umgebung ein, dass man sich kaum traut, ihn zu hinterfragen und ihn sogar wahrscheinlich vermissen würde, wenn er einmal nicht mehr da wäre.

In dieser Art von Unordnung sieht Röttgers kein Hindernis, sondern eine Voraussetzung für die berufliche Tätigkeit: "Ohne kreatives Chaos können meine Protagonist:innen nicht arbeiten", erklärt er zu einer kleinen Bilderserie, die aktuell im Württembergischen Kunstverein zu sehen ist. Dort sind die Fotos Teil der Ausstellung "Unordnung", organisiert von der Regionalgruppe Südwest des Berufsverbands Freelens: 18 professionelle Fotograf:innen zeigen ihre Annäherungen an das Chaos. Die Bandbreite umfasst dargestellte Erosionen, Umbrüche, Zerfallserscheinungen, aus dem Lot geratene Ökosysteme, überschrittene Grenzen oder kolossale Insekten, die sich in Erinnerungen eingeschlichen haben.