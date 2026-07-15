"Unordnung" im WKV: Leise Verschiebungen

Auch in der Kontext-Redaktion prahlten zwei Mitarbeiter mit dem Chaos auf ihren Schreibtischen. Doch Joachim E. Röttgers zeigte sich unbeeindruckt. Der Fotografenmeister lichtet gerne Menschen in ihrer natürlichen Umgebung ab, also an ihrem Arbeitsplatz. In vielen Großraumbüros ist das Nomadentum eingezogen, niemand hat mehr einen festen Platz, die Wirkungsstätte des Tages muss zum Feierabend so hinterlassen werden, dass keine Rückschlüsse möglich sind, wer hier am Werkeln war – keine Pflanzen, keine Bilder, nichts Persönliches, englischer Rasen als Unternehmenskultur, weil hier die Gärtner das Unkraut einhegen.
Aber es gibt sie noch, die Orte, wo das Leben sprießen darf. Wo einsturzgefährdete Papiertürme tollkühn der Schwerkraft trotzen und überlebenswichtige Dokumente mit unsinnig vollgekritzeltem Schmierpapier zu einer Art Bürolasagne verschmelzen. Und in dieser nicht genauer regulierten Liga der außergewöhnlichen Unordnung glaubten zwei Kontextler, ganz vorne mitzumischen. Aber es gibt immer einen größeren Fisch. Erst war es für die beiden Redakteure schwierig nachzuvollziehen, warum Röttgers das Durcheinander auf ihren Schreibtischen nicht dokumentieren wollte. Als sie später die Fotos von der Konkurrenz sahen, mussten sie ihre Niederlage neidlos anerkennen.
Letzte Kommentare:
Vor kurzem habe ich eine Doku gesehen über Klimaschutzmaßnahmen in Paris: Dort gibt es eine Initiative, die verwandelt eine stillgelegte Hochbahntrasse in eine grüne Zone, mit Unterstützung der Stadt. Das Wasser das auf der Hochbahntrasse aufgefangen...
Die Slayerhalle heißt ja dann nicht mehr so, sondern nach dem jeweiligen Sponsor (wie Porsche-Arena, MHP-Arena, O2-Arena etc.). Alle paar Jahre bekommt sie dann einen neuen Namen (wie in Berlin = O2-, Mercedes- und nun Uber-Arena). Das ist genauso schlimm.
Die alte Stuttgarter Krankheit: Minderwertigkeitskomplex soll durch Grossmannssucht kompensiert werden. Wie z.B. der Bahnhof und/oder die Olympiabewerbung, so die Halle, wie zu vermuten ist. Mir kann es zudem völlig wurscht sein, ob der Kasten saniert,...
Es ist einfach unfassbar, was für (Schaumschläger-)Politiker wir haben! Beim Sportbad Stuttgart machten die (Ober-)Bürgermeister & Gemeinderäte schon katastrophale Fehler, verzichteten unter anderem wegen „ein paar“ Millionen Euro auf zwei...
Mich würde interessieren, wie viele Millionen direkt oder indirekt die Stadt Stuttgart seit Ende der 1960er Jahre in das ehemalige Neckarstadion (ich nenne es noch so, weil sich dessen Name ja permanent ändert und ich mir das nicht merken kann bzw. will)...