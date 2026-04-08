Fotoausstellung "Tschernobyl" in Ulm: Leben in der Sperrzone

Die amerikanisch-israelischen Angriffe auf die iranische Atomanlage Natanz und der Gegenschlag auf das Kernforschungsgelände bei Dimona im Süden Israels führen, auch wenn beide ohne gravierende Folgen blieben, die Brisanz des Themas erneut vor Augen: Wie sicher sind nukleare Anlagen? Auch Russland spielt in der Ukraine mit dem Feuer. Vier Kernkraftwerke versorgen das Land mit Strom. Das von Saporischschja hat Russland 2022 besetzt. Das berüchtigste, Tschernobyl, ist seit 2000 abgeschaltet.
40 Jahre ist es her, dass passierte, was angeblich gar nicht passieren konnte: Am 26. April 1986 ereignete sich im Block 4 des ukrainischen, damals sowjetischen Atomkraftwerks der Super-GAU, schlimmer als der größte anzunehmende Unfall. Wer Anfang der 1980er-Jahre geboren ist, wird sich vielleicht noch erinnern, dass er oder sie plötzlich nicht mehr im Sandkasten spielen durfte. Die Regierungsmaßnahmen sollten wohl eher der Beruhigung dienen. Denn die Strahlung lässt nicht so schnell nach. Doch wie sieht es vor Ort in Tschernobyl aus? Eine Ausstellung im Stadthaus Ulm nimmt das Gebiet um den havarierten Reaktor in den Blick.
Plattenbauten, umgeben von Bäumen, offenbar unbewohnt: Volker Kreidlers großformatige Schwarzweifotos zeigen eine seltsame, hybride Szenerie. Geisterhaft stehen die Hochhäuser im Wald, wie eine versunkene Welt. In vierzig Jahren sind Bäume gewachsen bis dicht an die Wände heran. Fenster stehen offen, Scheiben sind zu Bruch gegangen. Im Inneren ist der Putz von der Decke gefallen. Ein paar Flaschen stehen noch auf dem Fenstersims herum, so als hätten ein paar Gäste soeben erst den Raum verlassen.
Letzte Kommentare:
@Mara Es gibt keinen "Umgang" mit einer Droge! Das junge "Suchtgedächtnis" ist finanziell extrem lukrativ für die Zukunft, wenn man es nur früh genug prägen kann! Wenn sie nicht wissen was ein Suchtgedächtnis ist, machen sie sich...
Ein eher schlechter Vergleich, denn wenn man Kinder und Jugendliche in die Sümpfe der sog. sozialen Medien schickt ist das eher damit vergleichbar als wenn man diese ohne Führerschein* Auto fahren lässt. Die Gabe der Selbstreflektion diesbezüglich bei...
Wenn ich eine böse Karikatur des heutigen Stadtbildes zeichnen (oder besser als Animations-Kurzfilm "drehen") wollte, käme das hier heraus: zwei Meter hohe Wischwanzen (Marketingsprech: "Smart"phones) gleiten hektisch die Bürgersteige...
@Christoph falscher Ansatz. Die Teilnahme am Verkehr haben alle gelernt, auch die die noch kein Führerschein haben oder noch keinen machen können/wollen. Rauchen und Glücksspiel wird ja, gerade da, reglementiert. Aber verbote finde ich an der Stelle...
Gute Sache, danke für den Bericht!