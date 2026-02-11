Clubszene Stuttgart: Feiern auf Sparflamme

Grund genug also, sich die Lage in Stuttgart genauer anzusehen. Der Verein Clubkollektiv Stuttgart, das etwa 40 Akteure des Nachtlebens – vom Verein bis zur GmbH – als Mitglieder führt, organisierte vergangenen Freitag dazu einen Spaziergang durch die Innenstadt. Gekommen sind Köpfe der lokalen Politik, vom Kulturamt und der Wirtschaftsförderung Stuttgart, und natürlich Menschen aus der Szene. Einer, der auch eingeladen war, fehlt: Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU).

Clubs können Städte schöner machen

Startpunkt an diesem nass-trüben Abend ist die Rathauspassage, unweit vom beliebten Ausgehviertel um den Hans-im-Glück-Brunnen. Hier hat im vergangenen Herbst der Club und die dazugehörige Bar White Noise seine Pforten geschlossen. Der Grund war in erster Linie kein ökonomischer: Nach einem Zwischenfall zwischen einem Türsteher und einer DJane kam es zum Shitstorm gegen das Etablissement, die Besucherzahlen gingen zurück und Betreiberin Ninette Sander zog die Reißleine.

Doch vor allem geht es bei dem Spaziergang darum, aufzuzeigen, wie die Orte durch Betriebe des Nachtlebens aufgewertet werden. Die Rathauspassage und der Vorplatz am "White Noise" seien eher als Unort wahrgenommen und gerne als Toilette genutzt worden, erzählt Sander. Mülleimer habe sie selbst geleert. Gemeinsam mit der SPD-Stadträtin Sara Dahme hat sie zudem das Projekt Interflux ins Leben gerufen, um die Rathauspassage mit Kunst und Performances aufzuwerten.