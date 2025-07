Ausstellung "Frei Schwimmen": Im Becken der Gesellschaft

"Remigration für sichere Freibäder" stand auf dem Transparent der rechten Gruppe im Inselbad, erzählt Dörfler. "Für uns war das der Auslöser." Eineinhalb Jahre später öffnete die Ausstellung, die ihr Thema schon in der Gestaltung aufgreift: Der blaue Boden mit den weißen Bahnenmarkierungen erinnert an ein Schwimmbecken. Und so laufen die Besucher:innen durch einen unterwasserartigen Denkraum über gesellschaftliches Miteinander an Badeorten.

Die Schau blickt auf über 200 Jahre deutsche Schwimmgeschichte zurück, vom Kaiserreich über das NS-Regime bis in die Gegenwart. Dabei wird deutlich: Inklusion spielte in Bädern lange nur eine zweitrangige Rolle. "Früher ging man eben in das Bad seiner jeweiligen gesellschaftlichen Gruppe", erklärt Dörfler. Das Fürstenbad für Wohlhabende, das Armenbad für Bedürftige, ein verdecktes Bad für Kriegsversehrte, ein Damen- und ein Herrenbad.

Gemeinsam oder doch getrennt?

Während das Thema öffentliche Gesundheit im 19. Jahrhundert zunehmend in den Fokus rückte, galten Badeanstalten vor allem als Orte der Körperhygiene. Allerdings strikt nach Geschlechtern getrennt. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs schwammen Männer, Frauen und sogar Ehepaare ausschließlich in getrennten Becken. Ab den 1920er-Jahren entwickelte sich jedoch eine recht freizügige Badekultur. In der lockeren Badebekleidung und dem entspannten Umgang zwischen den Geschlechtern erkennt Dörfler viele Parallelen zu heutigen Gepflogenheiten.