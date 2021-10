Der Bahnhof und S 21: Wandertag

Im Bahnhofsgebäude ist alles abgesperrt, außer der Aufzug zur S-Bahn. Die Graffiti-Bilder an den Wänden, ehemals Kunstaktion, wurden von den überall brütenden Tauben flächendeckend vollgekackt. Bewundernswert akkurat übrigens, saubere Streifen von oben nach unten, könnte auch zur Kunst gehören. Auf ein Plakat hat jemand "What you see is what you get", gesprüht – du bekommst, was du siehst. Oje, übles Omen. Im Hintergrund tschilpt und gurrt es, eine Taube trägt mit erhobenem Haupt einen kleinen Zweig vorbei. Ein Ölzweig? Man weiß es nicht.

Also weiter, auf dem Bahnhofs-Rundwanderweg parallel zur Heilbronner Straße in Richtung LBBW-Bank. Ein hoher Zaun steht da, hinter dem kann man Arbeiter auf der Stuttgart-21-Baustelle in freier Wildbahn beobachten. Es gibt sogar Extra-Bänkle zum Draufsitzen und Kucken. Anregung an dieser Stelle: eine Futterspenden-Dose, in die man zehn Cent reinsteckt, und es kommen Körner raus ... Späßchen. Um die Ecke gibt's sogar Gastronomie (Fleischkäsbrötchen 1 Euro 70), sehr gut, falls mal einer einen Schwächeanfall kriegt auf dem langen Weg zur Bahn. Welcher Lokalpolitiker nochmal sagte einst, die S-21-Baustelle werde den Verkauf von Fleischkäsbrötchen immens ankurbeln? Ach, egal.

Der Weg führt dann nach rechts, einmal um die Ecke, mit dem Nippel durch die Lasche, und durch die nach oben gedrehte Kurbel erscheint dann ein Pfeil, und da drücken Sie dann drauf und zack – sind Sie angekommen. Das Schild "zu den Zügen" ist ja auch nicht zu übersehen. Mindestens 30 mal 40 Zentimeter groß.

Wer es bis hierher geschafft hat: Chapeau. Wer von hier aus weiter will: hm, doof. Denn von der Bahnsteighalle selbst führt kein regulärer Weg mehr irgendwo hin. Wer also raus will in Richtung Süden und in die Stadt, nimmt "den Steg". Lang, nach unten hin abfallend, mit vielen Kurven und Windungen. Immerhin endet der fulminante Ersatzweg im Schlossgarten und spuckt seine BegeherInnen mehrere Stockwerke tiefer aus, direkt vor der "Alm Deluxe", einem Holzhaus mit Suff-Anmutung, das hier steht, weil das Volksfest coronabedingt schon wieder ausfällt. Da trinken wir einen drauf. Wo wir schon mal hier sind. Und wer weiß, ob wir nochmal her finden.