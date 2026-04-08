IHK-Chef zur Regierungsbildung in BW: "Verzögerungen helfen niemandem"

Für mich ist das keine Option.

Dann folgt auf die Ära Winfried Kretschmann also die Ära Cem Özdemir. Was erwarten Sie von ihm?

Ich habe ihn im Wahlkampf mehrfach erlebt. Bei vielen Auftritten. Er war auch bei uns in der IHK. Und er hat in Sachen Wirtschaftspolitik sehr viel Richtiges gesagt. Ich glaube ihm, dass er es ernst meint, zum Beispiel mit der Abschaffung von Berichtspflichten für Unternehmen. Und ich wünsche ihm, dass er sich durchsetzen kann, und meine hier vor allem seine eigene Partei. Özdemir hat einen Vertrauensvorschuss. Er muss jetzt liefern, aber er hat das Gespür und die Erfahrung. Die Grünen müssen erkennen und anerkennen, dass sie dieses Wahlergebnis nicht oder nicht nur ihrem Wahlprogramm zu verdanken haben, sondern ihrem Spitzenkandidaten. Das muss sich niederschlagen.

Was heißt das konkret?

Nehmen wir die schon erwähnten Berichtspflichten. Es wird so viel von Bürokratieabbau gesprochen, und es ist ja auch einiges geschehen in Baden-Württemberg. Aber weiterhin geht sehr viel Zeit in Unternehmen verloren durch Zertifizierungen, durch Zulieferungen zu Statistiken durch Formulare, die doppelt oder dreifach ausgefüllt werden müssen, die aber überhaupt nichts mit unserer Wertschöpfung zu tun haben. Wir haben tolle Mitarbeitende, die ihre Zeit wieder in die Steigerung der Produktivität und in die Entwicklung von Produkten stecken könnten. Da wäre viel gewonnen. Mir schwebt ein Masterplan der neuen Landesregierung vor, in den das gepackt ist, was umgehend und konkret angegangen wird.

Zum Beispiel?

Die Idee ist nicht neu, ernsthaft verwirklicht wurde sie aber noch nie: Allein das Land leistet sich über 430 Förderprogramme. Die mutig zu durchforsten, ist doch gerade in Zeiten sinkender Steuereinnahmen unabdingbar. Ich gehe jede Wette ein, dass wir viele dieser Programme einstellen und noch mehr bündeln können, ohne einen Schaden anzurichten. Das braucht Mut, auch denjenigen Gruppen gegenüber, die davon profitieren. Aber ich bin sicher, dass es nicht viele Unternehmer geben wird, die dagegen etwas vorzubringen haben. Unternehmer wollen gute Rahmenbedingungen, Ruhe vor dem Staat, Freiheit und Vertrauen, um arbeiten zu können.

Und Sie erwarten von den Betroffenen keinen Aufschrei?

Ich erwarte vor allem, dass jeder seinen Beitrag leistet, um wirtschaftlich wieder voranzukommen. Ich rufe nicht nach der Politik, und ich zeige nicht auf die Politik. Was wir brauchen, ist ein Dreiklang: Wir haben die Gesellschaft, wir haben die Politik, und wir haben die Wirtschaft. Alle haben ihre Hausaufgaben. Wer Bürokratieabbau fordert, muss Einschnitte in die Einzelfallgerechtigkeit akzeptieren. Wer Veränderung will, muss den Ernst der Lage erkennen.

Wer durch die Zentren von Großstädten und Mittelzentren geht – an einem x-beliebigen Wochentag zu einer x-beliebigen Tageszeit – sieht, wie sich da jedenfalls Krisenszenarien und Krisenängste nicht niederschlagen. Wie kommt das?

Handel und Gastronomie profitieren davon, wenn die Menschen es sich gut gehen lassen. Wir haben auch ein hohes Wohlstandsniveau und leben mehr und mehr von der Substanz. Es ist ja nicht wegzudiskutieren: Die Arbeitslosigkeit steigt, die Konjunktur lahmt, und wir haben strukturelle Defizite. Ich möchte, dass kommende Generationen über uns einmal sagen können, wir hätten die richtigen Entscheidungen getroffen, wir hätten die Kurve bekommen ...

… das muss aber auch auf die Klimapolitik zielen.

Stimmt. Der Satz, dass Ökonomie und Ökologie zusammengehören, ist einfach richtig. Baden-Württemberg hat im Bereich Umwelttechnik, beim Klimaschutz und in vielen anderen Bereichen wie etwa beim Umgang mit Wasser Produkte entwickelt, die in der Welt benötigt werden. Für sehr viele Bereiche gibt es schon heute Technologien, die CO2-Neutralität hinbekommen. Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass unsere Produkte wieder innovativer und wettbewerbsfähig werden. Der Markt wäre weltweit vorhanden.

Also doch mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben?

Mir geht es nicht um die Farbe. Ich kenne keinen Unternehmer in meinem Umfeld, der leugnet, wie notwendig Maßnahmen für den Klimaschutz sind. Unternehmer haben verstanden, dass wir als Menschheit in einem der führenden Industrieländer vieles ändern müssen, was der Welt schadet. Und da wir die Produkte dazu haben, ist das unsere Chance, die es zu ergreifen gilt.