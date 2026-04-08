Progressiver Patriotismus

Eine dritte Idee wäre es, sich mit "deutschem Strom aus deutschem Sturm" unabhängig zu machen – mit solchen und ähnlichen Slogans werben Aktivist:innen derzeit in sozialen Netzwerken gerade für "Heimatstrom": ein Guerilla-Versuch, Patriot:innen von den Vorzügen erneuerbarer Energien zu überzeugen, mit Kampagnenmotiven, die sich optisch an NSDAP-Plakaten orientieren. Vielleicht klappt's ja.

Warum die Kernkraft aus ökonomischer Sicht gar nicht mal so attraktiv ist, rechnet derweil der Energiekonzern EnBW vor. "Fakten zeigen: Atomenergie ist eine besonders teure Art, die Stromerzeugung in Deutschland zu sichern", heißt es in einem Info-Dossier. Die Kosten seien sogar dann deutlich höher als die von Sonne und Wind, wenn die Frage ausgeblendet wird, was einmal mit dem Atommüll passieren soll. Für die bereits vorhandene Menge rechnet die Bundesregierung mit 170 Milliarden Euro, die für die Entsorgung in einem noch nicht gebauten Endlager anfallen werden – bislang ist noch nicht einmal der Standort klar, obwohl sich die Kommission "Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe" seit 2014 Gedanken darüber macht.

Das französische Endlager wird zudem teurer als erwartet, bevor die Bauarbeiten überhaupt begonnen haben. Statt der ursprünglich veranschlagten 25 Milliarden Euro wird nun mit 33,4 Milliarden Euro gerechnet. Wenn alles läuft wie geplant, kann das Lager ab 2050 genutzt werden und die Kapazität ist mit der heute vorhandenen Menge an französischem Atommüll schon mehr als zur Hälfte ausgereizt. Indessen zeigen Großprojekte wie Stuttgart 21, dass es vom Planungsbeginn bis zur (noch ausstehenden) Verwirklichung nicht bei einer einzelnen Kostenexplosion bleiben muss. Immerhin: Durch die Verzögerung bei der Inbetriebnahme bleibt uns wenigstens der "Tag der offenen Baustelle" erhalten. Am Osterwochenende sahen sich "82.000 begeisterte Besucher bei traumhaftem Wetter" Deutschlands größte Baustelle an, wie die Bahn in eigener Sache schreibt. Und so kann der marode Laden zumindest einmal im Jahr einen Erfolg vermelden.