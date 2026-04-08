Progressiver Patriotismus

Wenn Milliarden für Rüstung ausgegeben werden, aber kein Geld für kostenlose Kitas, gute Krankenhäuser oder anständige Renten da ist, dann ruft das Protest hervor. Zum Ostermarsch gingen in diesem Jahr mehrere Zehntausend Menschen in mehr als hundert Städten deutschlandweit auf die Straße. In Stuttgart demonstrierten zwischen 3.000 (Polizeiangaben) und 5.000 (Veranstalter) für Frieden im Iran und im Libanon, in der Ukraine, in Gaza. Weil die aktuelle schwarz-rote Bundesregierung die Wehrpflicht peu à peu wieder in Kraft setzt, kamen zu den Alt-Aktivist:innen auch viele junge Menschen hinzu. Entsprechend waren viele Schilder mit dem gerade sehr populären Spruch "Merz leck Eier" zu sehen. Der findet seit einem Monat Verbreitung, nachdem ein 18-Jähriger ein solches Plakat bei einer Anti-Wehrpflicht-Demo in Berlin hochhielt und die Polizei ihm dieses nicht nur wegnahm, sondern auch ein Verfahren wegen Beleidigung einleitete – da bekommt man doch gleich doppelt Lust, sich fürs Vaterland verheizen zu lassen.
Die jungen Generationen schauen der Zukunft so pessimistisch wie selten entgegen, die labile Weltlage tut ihr Übriges. Wie sich aktuell im Iran und in Israel zeigt, können Kernkraftwerke zu Zielscheiben militärischer Angriffe werden, was das Potenzial für nukleare Katastrophen birgt. Zum 40. Jahrestag des Super-GAUs im ukrainischen Tschernobyl zeigt eine Ausstellung im Stadthaus Ulm Fotografien aus dem Gebiet um den havarierten Reaktor, die durchaus als Mahnmal verstanden werden dürfen.
Umso bedrückender, dass immer mehr Konservative Deutschlands Ausstieg aus der Atomkraft rückgängig machen wollen: Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, spricht von einem strategischen Fehler, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wirbt für Mini-AKWs und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sagte jüngst der "Financial Times", Deutschland könne sich entweder noch stärker von ausländischem Gas abhängig machen. "Oder wir können sagen, dass wir wieder Interesse an dieser Technologie [Atomkraft] haben."
Letzte Kommentare:
@Mara Es gibt keinen "Umgang" mit einer Droge! Das junge "Suchtgedächtnis" ist finanziell extrem lukrativ für die Zukunft, wenn man es nur früh genug prägen kann! Wenn sie nicht wissen was ein Suchtgedächtnis ist, machen sie sich...
Ein eher schlechter Vergleich, denn wenn man Kinder und Jugendliche in die Sümpfe der sog. sozialen Medien schickt ist das eher damit vergleichbar als wenn man diese ohne Führerschein* Auto fahren lässt. Die Gabe der Selbstreflektion diesbezüglich bei...
Wenn ich eine böse Karikatur des heutigen Stadtbildes zeichnen (oder besser als Animations-Kurzfilm "drehen") wollte, käme das hier heraus: zwei Meter hohe Wischwanzen (Marketingsprech: "Smart"phones) gleiten hektisch die Bürgersteige...
@Christoph falscher Ansatz. Die Teilnahme am Verkehr haben alle gelernt, auch die die noch kein Führerschein haben oder noch keinen machen können/wollen. Rauchen und Glücksspiel wird ja, gerade da, reglementiert. Aber verbote finde ich an der Stelle...
Gute Sache, danke für den Bericht!