Landtagspräsident:innen: Visitenkarte des Parlaments

Letzterer machte nicht nur aggressiv Wahlkampf gegen die eigenen Koalitionspartner SPD und Grüne, sondern auch mit einem Zerrbild der angeblich von Rot-Rot-Grün verantworteten miesen Verhältnisse im Nachbarland Thüringen. Rößler hingegen anerkannte in dem gemeinsamen zweiseitigen Papier, dass in Sachsen, Thüringen und Brandenburg "in den vergangenen fünf Jahren viel erreicht" worden sei: Die ostdeutschen Länder stünden "wirtschaftlich und sozial stabil da": Am 1. September gehe es um die Frage, "ob unsere Länder das Miteinander stärken oder ob sie durch ein Erstarken extremistischer Kräfte an Zukunftsfähigkeit einbüßen". Deshalb sollten die Bürger und Bürgerinnen die Teilnahme an der Wahl nutzen "für den Schutz unserer Demokratie und für den Zusammenhalt" .

Wie mit starken Rechten umgehen? Es gäbe Beispiele

Erfolg ist dem parteiübergreifenden Appell der Parlamentsvorsteher insofern vergönnt, dass die AfD zumindest in Sachsen keine Sperrminorität im Landtag, also mehr als ein Drittel der Mandate, erlangen konnte. Anders in Thüringen, wo sie zwar "nur" 32,8 Prozent der abgegebenen Stimmen bekam, aber 36,4 Prozent der Mandate erhält – dank der an der Fünfprozenthürde gescheiterten Parteien, die zusammen knapp neun Prozent der Wähler:innenstimmen ausmachen. Damit besitzt die AfD mit 32 von 88 Sitzen eine satte Sperrminorität im Erfurter Landtag und kann alle Beschlüsse, die eine Zwei-Drittel-Mehrheit brauchen, blockieren. Die Selbstauflösung des Erfurter Landtags gehört übrigens, anders als seit dem Wahlsonntag vielerorts behauptet wird, nicht dazu, weil dessen Geschäftsordnung in Paragraf 49 einen zweiten Weg nach einem erfolglosen Vertrauensantrag kennt.