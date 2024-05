Vorbild Zeppelin: Die CDU will abheben

Wie scharf die Abgrenzung gegenüber der Höcke-Partei tatsächlich ausfällt, muss sich noch zeigen – zumal in den Kommunalparlamenten, die in fünfeinhalb Wochen gewählt werden. So kann sich einen Tag vor dem CDU-Event in Ludwigsburg der Stuttgarter CDU-Fraktionschef Alexander Kotz, Spitzenkandidat bei der Kommunalwahl in der Landeshauptstadt, trotz Nachfragen nicht zu einer Absage an jedwede Zusammenarbeit mit der Rechtsaußen-Opposition aufraffen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Oberbürgermeister Frank Nopper laviert er, konstruiert Beispiele, kommt aber nicht zu des Pudels Kern und damit zu einer Antwort auf die unschwer begreifbare Frage, ob die CDU künftig die AfD als Mehrheitsbeschafferin im Gemeinderat nutzen will oder nicht. Nach einigem Hin und Her bleibt die Auskunft, es werde keine gemeinsamen Initiativen geben – seine Fraktion werde einen eigenen Antrag aber nicht zurückziehen, nur weil die AfD dafür sei.

Gerade in der größten Stadt Baden-Württembergs zeigt sich gegenwärtig ohnehin, wie irrlichternd die Suche nach dem neuen schwarzen Kompass ist. "Das Beste für Stuttgart" lautet das nicht eben demütige Versprechen der Kampagne, die unter anderem den Slogan "Stuttgart, lass dir das Auto nicht verbieten" hervorgebracht hat. Ein- und Auspendler:innen im täglichen Dauerstau werden die Aufforderung bestimmt mögen. Auf einem anderen Plakat wird die Katze aus dem Sack gelassen und der politische Hauptgegner benannt: "Gesunder Menschenverstand statt grün-linke Bevormundung." Auf einem dritten, besonders realsatirisch wirkend in der Stuttgart-21-Stadt, wird der grün-linke Gemeinderat zur schlimmsten Baustelle in der Stadt erklärt. Von dieser Art Herabwürdigung der Konkurrenz verstehen führende Schwarze einiges, offenbar ohne sich lange mit der Frage zu quälen, mit wem denn dann gedeihlich zusammengearbeitet werden soll und welche Mehrheiten zustande kommen könnten.