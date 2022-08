Akten zu S 21 und "Schwarzem Donnerstag": "Entschuldigung? Nie!"

Sckerl – der Grüne hatte alle Unterlagen natürlich studiert – bohrte damals nach. Ihn interessierte das hohe Maß an Übereinstimmung zwischen Mappus' Eingangsstatement und Popes Auffassung, Basis von Zeugenaussagen solle stets die persönliche Schilderung nach dem persönlichen Erinnerungsvermögen sein. Und natürlich gab es keinerlei Nachhaken von Schwarzen oder Liberalen – schon gar nicht an entscheidenden Stellen –, wenn Staatsdiener, die ganz wesentlich mit Vorbereitung und Abstimmung befasst waren, sich leider gar nicht mehr erinnern konnten. Entsprechend holzschnittartig argumentierte der CDU-Abgeordnete Löffler auch in der Landtagsdebatte: "Wir haben über Jahre hinweg keinen belastbaren Beweis gefunden, obwohl wir bei unserer Suche die Schranken des Gewaltenteilungsprinzips infrage gestellt und selbst den Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung ausgeforscht haben." Weil die Suche nie gewollt gewesen sei, konterten Grüne und SPD.

CDU und FDP: keine Lust auf Aufklärungsarbeit

Im zweiten Ausschuss waren fast 400 Aktenordner angeliefert worden. Von Anfang an zweifelte die zu diesem Zeitpunkt auf harten Oppositionsbänken leidende CDU sogar an der Verfassungsmäßigkeit. Mit immer neuen Eskalationsversuchen, darunter der Ablehnung Sckerls als Grünen-Obmann im Ausschuss, wollte die Union ablenken von der eigentlichen Aufklärungsarbeit. Dass in Franz Unterstellers (Grüne) Umweltministerium Kopien der Mails seiner Vorgängerin Tanja Gönner gefunden worden waren, nahm die Union zum Anlass für wochenlange Empörung. Im grün-roten Abschlussbericht wollte Löffler eine "Skandalisierung des Banalen" erkannt haben. In Wahrheit war Schwarzen und Liberalen über Jahre nur an der Banalisierung des Skandals gelegen.

Wer die Zeit dafür aufbringen mochte, konnte seinerzeit die Beratungen direkt im Landtag verfolgen. Viel Wichtiges kam allerdings erst nach und nach an die Öffentlichkeit, gerade weil Reicherter und sein Team nicht lockerließen in ihren Bemühungen, Einsicht in Regierungsdokumente zu S 21 zu erhalten – und dabei auch den Klageweg beschritten. Das inzwischen 11 Jahre grüngeführte Staatsministerium hätte seit November 2011 selber mit für mehr Durchblick sorgen können, aber es wollte den Ansprüchen, die in Oppositionszeiten wortreich erhoben wurden, nicht einmal 2017 nachkommen, nach einer Niederlage vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim. Stattdessen wurde der Rechtsstreit in die nächste Instanz getragen.

Dabei hätten gerade die Aufklärer:innen in der eigenen Landtagsfraktion anderes verdient. Denn, so Sckerl damals im Februar 2016, "die CDU-geführte Landesregierung hat unter Missachtung des Grundsatzes der Gewaltenteilung und der Unabhängigkeit des Landtags auf die Arbeit des ersten Untersuchungsausschusses und auf dessen Abschlussbericht mehrfach massiv Einfluss genommen". Nicht nur das wäre, bei früherer Veröffentlichung entscheidender Akten, lückenlos zu belegen gewesen.