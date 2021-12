Kontext-Spendenkampagne: Klein und flauschig

Halten Sie sich fest, liebe Leserinnen und Leser, wir müssen es einfach mal klar sagen: Ohne Moos ist auch bei uns nichts los. Also her mit dem flauschigen Gewächs. Damit wir weitermachen können: anzeigenfrei und unabhängig.

Es ist unscheinbar und bei genauerem Hinsehen ein echter Renner: Moos. Das älteste Moos-Fossil ist ohne Witz 350 Millionen Jahre alt. Damals wanderte der Nordkontinent (Laurussia) grade in Richtung Südkontinent (Gondwana), um irgendwann mal den Superkontinent Pangäa zu bilden. Das Moos ist also eine durchaus alte Erfindung. Und so nützlich! Moos hat man früher als Füllmaterial von Matratzen genutzt oder als Sargfüllung, zum Abdichten von Häusern, als Wundkompressen, Babywindeln, Toilettenpapier. Moos ist ein großartiger Klimaschützer, es wächst von Arktis bis Wüste und ist nicht zuletzt Wohnstätte allen möglichen Getiers.

16.000 Arten gibt es. Hornmoose, Lebermoose und Laubmoose, Polstermoose, Hängemoose, welche mit Wedeln und Schweifen, sogar fleischfressende Moose! Es gibt das Brunnenlebermoos, das Goldene Frauenhaarmoos und das Silber-Birnmoos, das 2005 zum ersten "Moos des Jahres" gekürt wurde. Rogers Kapuzenmoos (Orthotrichum rogeri) ist etwas ganz Besonderes: Es galt bis in die 1990er als "verschollen", tauchte dann aber in The Länd Baden-Württemberg wieder auf.

Jahre später hat man in Stuttgart mal versucht, Deutschlands Feinstaub-belastetste Straße am Neckartor mit Moos-Wänden zu entstauben. Irgendwann war das Gewächs, das normalerweise tatsächlich Schwermetalle und Feinstäube aus der Luft binden kann, wohl überfordert und ist vertrocknet. Dabei ist es eigentlich sehr resistent. Im Jahr 2014 wurde ein Moos in einem subantarktischen Bohrkern gefunden, 1.500 Jahre eingefroren, und nach 22 Tagen im Labor ist es, schwupps, plötzlich weitergewachsen. Wahnsinn.

