Freie Journalisten: Die Leiden der freien Schreiber

Reicht das Einkommen aus dem Journalismus für den gesamten Lebensunterhalt? Nur 31 Prozent der Freiberufler haben das bejaht. Und während nur neun Prozent der in Vollzeit Festangestellten nebenher noch woanders arbeiten, muss jeder dritte Freie zusehen, wo er außerdem noch Geld verdienen kann. Würden die Freien ihre Arbeit als prekär einstufen? 62 Prozent der Freiberufler sagen ja: Willkommen im akademischen Prekariat. Drei von fünf JournalistInnen berichten, ihre Arbeitsbedingungen seien durch die Pandemie schlechter geworden.

Das kann ich wohl sagen: Bei mir brachten die Corona-Maßnahmen bei drei Tageszeitungen im Schnitt ein monatelanges Auftragsminus von über 60 Prozent. Die Deutsche Journalistinnen-und Journalisten-Union (DJU in Verdi) und der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) haben deshalb mit den Verlegern im Sommer 2020 eine gute Vereinbarung getroffen: Der neue Tarifvertrag brachte den Freien bei der Tageszeitung eine einmalige Corona-Ausfallzahlung, maximal ein durchschnittlicher Monatsumsatz des zweiten Halbjahres 2019. Das reichte zwar nicht, um alle Löcher zu stopfen, aber es half doch. Allerdings zahlten die Verleger nicht von sich aus, jede und jeder Freie musste das persönlich geltend machen, was ich umgehend bei drei Tageszeitungen tat. Zwei davon, der "Teckbote" und die "Nürtinger Zeitung", überwiesen die Ausfallzahlung nach etwas Bedenkzeit. Die "Esslinger Zeitung" (EZ), bei der es um den höchsten Betrag ging, sah aber laut E-Mail des damaligen Chefredakteurs Gerd Schneider keinen Anspruch. Gab es da etwa einen Pferdefuß? Es gab ihn: Verbindlich war die Ausfallzahlung nur für "arbeitnehmerähnliche Freie", für die der "12a-Tarifvertrag" gilt, für alle anderen war sie nur "empfohlen". Die Empfehlung reichte für die anständigen Verlage völlig aus – aber was ist mit den anderen?

Für die Arbeitnehmerähnlichkeit muss ein Freier mindestens ein Drittel seiner Honorare regelmäßig von einer Redaktion bekommen und dies anmelden. Dann wird er nach Tarif bezahlt. Das bedeutet bei einer Auflage bis zu 25.000 Exemplaren mindestens 69 Cent pro Zeile, bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren mindestens 83 Cent. Zudem bekommt er einen gewissen Kündigungsschutz. Das ist die Theorie, die Praxis geht aber anders: Wer Tarif will, bekommt in den allermeisten Fällen keine Aufträge mehr. Die klare Ansage eines leitenden EZ-Redakteurs klingt mir auch nach Jahren noch in den Ohren: "Das ist klar, wer das bei uns will, fliegt sofort raus." Also habe ich lieber verzichtet.

Bloß kein Präzedenzfall

Jetzt wollte ich das nicht mehr, also habe ich mit der Ausfallzahlung zugleich die Arbeitnehmerähnlichkeit geltend gemacht. Ergebnis: Die Redaktion hat sich im Januar 2021 von mir getrennt, nach 19 Jahren. Immerhin ging ich mit einer gewissen Abfindung. Denn bevor der EZ-Geschäftsführer Andreas Heinkel in Sachen "Arbeitnehmerähnlichkeit" einen Präzedenzfall schuf, hat er lieber eine erweiterte Corona-Ausfallzahlung geleistet. Ist der Rauswurf zu bedauern? Angesichts der fehlenden Zukunftsperspektiven nur bedingt. Die Hoffnung, dass die Verleger für die angeblich erwünschte Qualität irgendwann einmal angemessen bezahlen, ist – nicht nur bei mir – gering: 93 Prozent derer, die sich in der LMU-Studie dem Prekariat zugeordnet haben, erwarten, dass das auch in Zukunft so bleibt.