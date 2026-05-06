Militärmusik: Sie könnten auch schießen!

Ein bisschen swingt's

Aber das Heeresmusikkorps Ulm ist auf jeden Fall ein gutes Heeresmusikkorps: Trompeten, Hörner, Posaunen, Tuben, Flügelhörner, Kornette und Klarinetten, Flöten, Oboen, Fagotte und Saxophone verschmelzen meist zu einem warmen, homogenen Klang. 1956 gegründet, kommt es wie alle 15 professionellen Musikeinheiten der Bundeswehr (davon 6 Heeresmusikkorps) bei militärischen Zeremonien, Staatsakten und repräsentativen Konzerten im In- und Ausland zum Einsatz, außerdem spielen sie bei Auslandseinsätzen zu Kommandoübergaben oder anderen militärischen Anlässen. Die Heeresmusikkorps sind jedenfalls die musikalische Visitenkarte der Bundeswehr. Das Ulmer Korps spielt bis zu 180 Anlässe im Jahr, sagt der Major, es umfasse 75 Mitglieder – davon 50 Musikfeldwebel und 25 freiwillige Wehrdienstleistende.

Jetzt aber erst einmal ein Frank-Sinatra-Medley – klar: mit drin "My way" und "New York, New York". Ein bisschen swingt's jetzt, tut sich die Welt des Frühschoppen-Big-Band-Sounds auf. Ein Musiker wippt etwas mit. Alle anderen stehen stramm. Die Wechsel zwischen den Songs könnten geschmeidiger gestaltet sein, holpern ein bisschen. Und cool wären auch ein paar jazzgemäße Soli. Aber individuelle Alleingänge in einer Militärformation? Ein schüchternes Flötensolo, ein kurzes Solo für ein Saxophon, mehr ist nicht drin.

Dann das "Hohenzollernlied". Das passt ja mal, denkt man sich, das ist doch eine Hymne auf Kretsches Lieblingsberg, gelegen in seiner Heimatregion, wurde er doch 1948 in Spaichingen geboren. "Nicht weit von Württemberg und Baden / Und der wunderschönen Schweiz / Da liegt ein Berg so hoch erhaben / Den man den Hohenzollern heißt." Leider erklingt es an diesem Mittag nicht als Chor. Und da kann man die Ohren drehen und wenden wie man will: Natürlich überträgt sich die zackige Körperlichkeit der Musizierenden auch auf die Musik. Geblasen wird in Einheitsdynamik, ohne viele farbliche Schattierungen. Und im Falle des Hohenzollernlieds hat der Arrangeur offenbar vergessen, dass es sich bei diesem Werk (Autorenschaft unklar) um ein LIED handelt und nicht um einen Marsch.

Und dann ist schon Finale: die Europa- und die deutsche Nationalhymne. Major Koch kommandiert wieder, "Augen rechts", marschiert zum Ministerpräsidenten und meldet: "Serenade beendet!" Zurück zum Korps: "Augen geradeaus. Und abtreten."