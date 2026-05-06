Militärmusik: Sie könnten auch schießen!

Ein herrlicher Tag. Das Hoch "Winfried" (heißt wirklich so) strahlt vor sich hin. Ein sanfter Wind weht durch den Ehrenhof des Stuttgarter Neuen Schlosses, in dessen Weiten das Grüppchen von 200 Bürger:innen, die sich vorher online um die begrenzte Zahl an Stehplätzen bemüht hatten, ein wenig verloren wirkt. Hinter der Einzäunung zum Hof gucken ein paar Zaungäste zu. Platz genug wäre drinnen auch für sie. Von den etwa 350 Ehrengästen, die am Festakt zur Verabschiedung von Winfried Kretschmann, dem scheidenden grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, teilgenommen hatten, haben viele schon das Feld geräumt.
Das Heeresmusikkorps Ulm dagegen, 45 Musiker:innen, steht schon stramm, als Kretschmann mit Entourage seinen Stehplatz einnimmt. Das uniformierte Korps – schwarze Hosen, dunkelgraue Jacken, schwarze Barretts – Männer und ein paar Frauen, hat sich in der hinteren Ecke des Ehrenhofs aufgestellt unter den Flaggen Deutschlands, Baden-Württembergs und der EU.
Die Eröffnung des Konzerts ist sehr militärisch, so will's die Zeremonie: Der musikalische Leiter Major Dominik Koch befiehlt dem strammstehenden Korps im strengen Ton "Augen rechts", marschiert dann zum Ministerpräsidenten und meldet, dass das Korps nun zur Serenade angetreten sei. Serenade? Es ist doch erst 14.30 Uhr und die Bezeichnung leitet sich nicht nur von "al sereno" – im Freien – ab, sondern auch von "serena" – Abend. Egal. Heißt halt so. Sie ist auch in den Großen Zapfenstreich integriert, dem höchstrangigen militärischen Zeremoniell der Bundeswehr, auf das nur Bundespräsident:innen, Bundeskanzler:innen und Bundesverteidigungsminister:innen, außerdem hochrangige Militärs Anspruch haben. Die Serenade ist dort jener Teil, in dem sich die Geehrten Titel wünschen dürfen (wir erinnern uns: Angela Merkel wollte "Du hast den Farbfilm vergessen" hören). Und so ist das auch bei der Serenade für Ministerpräsident:innen. Aber was hat sich Kretschmann gewünscht?
gerhard mantheyvor 1 Tag