Mütter* und Kunst: "Wie verstecke ich mein Kind?"

Anna Gohmert sagt, es brauche mehr Frauen in der Kunst. Sie will die miesen Arbeitsbedingungen ändern. Foto: Joachim E. Röttgers

Anna Gohmert: Als freischaffende Künstlerin und alleinerziehende Mutter erwirtschafte ich den Lebensunterhalt für zwei Menschen. Ich investiere sehr viel Zeit für die Akquise von Produktionsförderung. Mal erfolgreich, mal nicht. Das bedeutet: Ich arbeite viel, aber mein Einkommen ist am Ende des Tages ungewiss. Wenn ich sage, mein Beruf macht mir Spaß und ich möchte keinen anderen Beruf praktizieren, rollt meine Tochter die Augen und kommentiert das mit: Sie versteht nicht, warum ich so viel arbeite und es trotzdem Phasen gibt, wo wir knapp bei Kasse sind. Ich hätte sie doch so erzogen, dass man sich nicht unter Wert verkaufen soll. Das hat mit den Strukturen zu tun und nicht mit individuellem Versagen, versuche ich ihr dann zu erklären. Diese Strukturen müssen angepasst werden.

Erwartet man gerade vom Kunstsektor, der solche Missverhältnisse oft thematisiert, nicht etwas anderes?

Bailer: Das Bild, das man vom Kunstbereich in dieser Hinsicht hat, entspricht nicht der Realität. Wir fragen: Wie kann man die Lücke schließen, so dass die Institutionen, die glauben thematisch am Puls der Zeit zu sein, auch in ihren Strukturen dort ankommen? Der Mythos des Künstlergenies, das meistens als männlich gedacht wird, ohne Kinder, die um es herumwuseln, muss aufgebrochen werden.