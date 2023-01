Metropol in Stuttgart: Happy End fürs Kino

Im November 2020, mitten in der Corona-Welle, wurde publik, dass die langjährigen Mieter des Metropol-Gebäudes in der Bolzstraße, die EM-Filmtheaterbetriebe Mertz, ihren Vertrag nicht über das Jahr hinaus verlängern würden. Zu teuer. Das schreckte in der Kulturszene nicht nur Kino-Liebhaber auf. Der Filmemacher Goggo Gensch, als Ex-Leiter des SWR-Doku-Festivals mit dem Haus verbunden, verfasste umgehend einen offenen Brief an den noch amtierenden OB Fritz Kuhn: Hunderte Stuttgarter:innen unterzeichneten das Schreiben. Kuhn antwortete, er habe das Problem an den Bürgermeister Fabian Mayer weitergeleitet; der CDU-Politiker ist unter anderem für die Kultur der Stadt zuständig. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, was die Union Investment mit dem Gebäude vorhatte.

Schon Karl May und Richard Wagner waren da

Im Dezember lud mich das Organisationsteam der Montagsdemos gegen Stuttgart 21 ein, zum Abschluss des Demozugs vor dem Metropol über die Historie dieses geschichtsträchtigen Ortes zu sprechen. Hier hatte bis zu seinem Abriss Stuttgarts erster Bahnhof gestanden (nur wenige Teile hat man in den heutigen Gebäuden erhalten). Tatsächlich hatte ich mich immer wieder mit dieser Ecke der Stadt beschäftigt. Nicht nur mit dem Kino, sondern auch mit dem einst benachbarten Hotel Marquardt, einem zu seinen Hochzeiten international bekannten Haus erster Klasse, in dem illustre Persönlichkeiten verkehrten. Die Liste der Namen reicht von Richard Wagner über Karl May bis Max Schmeling. Auch das Metropol selbst lag mir am Herzen; im großen Saal der Filmtheater habe ich 2001 die Benefiz-Showreihe "Die Nacht der Lieder" gestartet und schon ein Jahr zuvor zusammen mit dem Entertainer Michael Gaedt das Live-Programm für die Neueröffnung des renovierten Metropols arrangiert.

Um der Brisanz der aktuellen Entwicklung rund ums Metropol gerecht zu werden, bat ich den alten Weggefährten Goggo Gensch, bei der S-21-Aktion meine Betrachtungen mit einem Bericht zum Stand der Dinge zu ergänzen. Die ständig als "ewig gestrig" verspottete Montagsdemo greift regelmäßig aktuelle Themen auf, die auf den ersten Blick nicht direkt mit Stuttgart 21 zu tun haben, für eine Protestbewegung aber durchaus relevant sind. Heute kann ich sagen, dass uns die Beiträge in der nächtlichen Atmosphäre am 8. Dezember 2020 vor dem Metropol zu weiteren Aktionen motiviert haben.

Bouldern in geschichtsträchtigem Gemäuer?

Bald kam heraus, dass die Union Investment mit feinem Gespür für die Stadtgeschichte vorhatte, das Gebäude als Kletterhalle an ein Boulder-Unternehmen zu vermieten. Die Pläne dazu stellte die Firma (vom historischen Hintergrund des Gebäudes wusste sie nichts) am 1. Februar 2021 im Bezirksbeirat Mitte im Rathaus vor. Diesen Termin in den Abendstunden nutzten wir zu einer zeitlich parallelen Aktion unter dem Motto "Rettet das Metropol!". Trotz miesen Wetters war die Kundgebung am Rathaus-Hintereingang überraschend gut besucht. Um die Kletterpläne mit dem richtigen Soundtrack zu untermalen, unterstützte uns der Berufsmusiker Marcel Engler (Loisach Marci) mit dem Alphorn. Im Februar trat Nopper, der Ex-OB aus Backnang, sein neues Amt an, wegen eines juristischen Einspruchs zunächst als sogenannter Amtsverweser. Eine Berufsbezeichnung, die sich bald als passend erweisen sollte.