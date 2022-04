Filmkritik "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush": Mit Volldampf für den Sohn

Ein ungewöhnliches, aber sich respektierendes und gut ergänzendes Paar. Als Bernhard Docke es schafft, den Fall Kurnaz vor den Supreme Court zu bringen, nimmt er Rabiye mit nach Washington. Ganz ergriffen steht er vor dem Lincoln Memorial, an dem Martin Luther King seine berühmte Rede hielt. Luther King? Der Name sagt ihr nichts. Aber als sie selber auf einer Bühne am Rednerpult steht und von ihrem Sohn erzählt, da wiederum sind ihre Zuhörer ganz ergriffen. Andreas Dresen inszeniert das so, dass auch wir es sind, die Zuschauer. Und recht oft, wenn Rabiye sich trotz des Ernstes der Lage auch um ihre Frisur sorgt oder um einen zu bewässernden Fikus, ist auch das Lachen erlaubt. Ist Dresen dieser Film zu publikumswirksam geraten? In der einen oder anderen Szene: vielleicht. Aber es gelingt dem Regisseur so nicht nur, durchgängig zu unterhalten, sondern auch das zu erzeugen, was ihm wichtig ist: "produktiven Zorn".

Trotz bewiesener Unschuld nie entschuldigt

Denn dieser Fall, dessen Nacherzählung immer wieder die Zahl der Muratschen Hafttage einblendet – es geht bis 1.786! –, ist ja nicht wirklich erledigt. Alle Vorwürfe und Anklagen hätten sich als falsch erwiesen, konstatiert der Film. Murat Kurnaz aber hat nie eine Entschädigung erhalten, und keine Behörde, weder eine US-amerikanische noch eine deutsche, hat sich je entschuldigt. Ein Beispiel dafür, was an Ungeheuerlichkeiten und Beamten-Zynismus auch auf deutscher Seite passiert ist: Weil Murat Kurnaz, anders als seine Mutter, einen türkischen Pass hatte, musste er alles sechs Monate sein Aufenthaltsrecht verlängern lassen. Weil er aber, wegen seines "Aufenthalts" in Guantanamo, keine Verlängerung beantragt hat, wurde ihm vom Bremer Innensenator das Aufenthaltsrecht entzogen.