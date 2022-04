Filmkritik zu "In den besten Händen": Frankreich in Not

Schlaflos in Paris: Die Comiczeichnerin Raf (Valeria Bruni-Tedeschi), eine Frau Mitte fünfzig, liegt wach und wütend im Bett und tippt sich in einen Beschimpfungsrausch hinein. "Herzlose Schlampe"; "gefühllos"; "widerlich", so schießt es in ihr hoch und ungefiltert ins Handy, während die Adressatin Julie (Marina Foïs) neben ihr schlummert. Dann tippt Raf auf "Senden". Am nächsten Morgen erscheint sie mit verlegenem Lächeln im Wohnzimmer der großbürgerlichen Wohnung, setzt ein Verzeih-mir-war-nicht-so-gemeint-Gesicht auf, macht ein paar gute Laune simulierende Tanzschritte und ist erschrocken, als Julie ihr ernst und kühl erklärt, diesmal sei sie zu weit gegangen, es sei aus.

In dieser Nacht sind Yann (Pio Marmaï) und sein Kollege mit ihrem roten Lastzug in die Stadt eingefahren. "Aux Champs-Elysées" singen sie euphorisch, diesen Song von Joe Dassin aus dem Jahr 1969, in dem noch eine Utopie aufschien: "Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit / Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées". Dann schließen sich die beiden den Gelbwesten-Demos an und verlieren sich aus den Augen. Turbulent geht es zu am Arc de Triomphe, die aufgebrachte Menge steht einer Polizeiphalanx in Schwarz gegenüber, und Yann, Mitte zwanzig und mit ein bisschen Bart, protestiert an vorderster Front. "Robocop hat doch ein Herz?!", schreit er die aufgerüstete Staatsmacht an. "Lebt eure Oma nicht auch von 700 Euro?", schreit er weiter. "Zieht eure Helme ab und macht mit!", fordert er auf.

Chaos und Gewalt vor dem Triumphbogen

Noch haben die Welten von Raf und Yann nichts miteinander zu tun, noch laufen die beiden Erzählstränge getrennt nebeneinander her. Nein, nicht ganz, Julies Sohn taucht auf, er will auch zur Demo. Raf warnt ihn, er solle nicht im Schwarzen Block mitlaufen, und außerdem: Sind das nicht alles Rechtsextremisten? Vor dem Triumphbogen brechen jetzt Chaos und Gewalt aus, Gasgranaten fliegen, Gelbwesten fliehen, Polizisten prügeln, Schüsse knallen, Demonstranten fallen. Auch Yann. In der Welt der Kultur-Boheme wird dagegen weiter privat gestritten, Julie verlässt in Trennungsabsicht das Haus, die aufgelöste Raf läuft ihr nach, rutscht auf der Straße aus und bricht sich den Arm.