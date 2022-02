Ein Lenk für Bad Urach: Schäfer ohne Hosen

Wer Lenk kennt, weiß: Der Künstler ist genauso berühmt wie umstritten. Seine Werke sorgen zuverlässig für Diskussionen, mussten gar umziehen, weil sie an den Orten, die er ihnen zudachte, und bei den Leuten, die er karikierte, nicht gut ankamen. Einige, wie das von der Stuttgarter Politik- und Kulturelite erst vor Kurzem verbannte S-21-Denkmal, landeten im Exil im privaten Garten des 74-Jährigen. Um die nach der Enthüllung als allzu anstößig empfundene Imperia loszuwerden und ihre Ablehnung mit kunsttheoretischer Expertise zu untermauern, ließ die Konstanzer Politik die Kunstwissenschaftlerin Silke Wenk aus dem fernen Oldenburg anreisen; dass sie die Skulptur zuvor selbst abgesegnet hatten, tat dem keinen Abbruch, allerdings mochte Wenk die große Kurtisane. Kurzum: Einen Lenk in Auftrag zu geben, ist riskant. Rebmanns Vorfreude trübt das nicht, er sieht's gelassen: "Lenk ist halt, wie er ist, die einen sagen 'Klasse', die anderen können damit nicht so viel anfangen." Die Imperia übrigens ist inzwischen das Wahrzeichen von Konstanz.

"Nicht so verklemmt wie in Stuttgart"

Dass der Bildhauer vom Bodensee das Denkmal für den Schäferlauf auf seine spezifische Art verwirklicht und bevorzugt den freizügigen Quellen aus einer Zeit vor dem offiziellen Erlass des Uracher Schäferlaufs im Jahr 1723 folgt, wird sicher auch in Bad Urach Diskussionsstoff bieten. Sei's drum, "wenn sich die Menschen darüber unterhalten, macht es das ja auch interessant", schätzt der Bürgermeister. Die Skulptur, so hofft er, werde nicht nur Kunstinteressierte in die Stadt locken. Seine Hoffnung ist nicht unbegründet: Das Lenksche Wandrelief in Bodman-Ludwigshafen zieht zuverlässig Busladungen Neugieriger an, die sich über die nackten Tatsachen amüsieren.

Bevor der Bad Uracher Gemeinderat abstimmte, reiste Bürgermeister Rebmann zusammen mit fünf anderen StadträtInnen zu Lenk nach Bodmann. Der Künstler präsentierte ein erstes kleines Tonmodell der wetteifernden Schäfer, führte das Grüppchen durch seinen Skulpturengarten und war angenehm überrascht: Vor allem das aus Stuttgart verbannte S-21-Denkmal fesselte die BesucherInnen. Dass die Schäfer dann nicht die ursprünglich gewünschten Uracher Trachten trugen, sondern nur Oberteile, war nur noch halb so wild: "Viele zeigten sich aufgeschlossen", sagt Lenk, "und nicht so verklemmt wie in Stuttgart".