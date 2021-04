Digitales Tanztheater: Tanz den Enver Hodscha

Die Kinderstimme ist die von Nina Kurzeja, die hier auch ihre eigene Geschichte erzählt. Sie beeilt sich allerdings hinzuzufügen, dass das, was in den sieben Video-Folgen zu sehen ist, nicht einfach eins zu eins ihre Familiengeschichte sei, sondern eine künstlerische Verarbeitung. Über die eigene Geschichte hinaus fragt sie danach, was es mit den "linken Polit-Sekten" insgesamt auf sich hatte. Was sie im Sinn hat, ist nicht eine Chronik der Ereignisse, der Radikalisierungen und Spaltprozesse. Die Kinderstimme hat auch die Funktion, staunend zu berichten, wie das damals war.

Um die sieben Figuren zu entwickeln, die jeweils im Mittelpunkt einer der Folgen stehen, hat Kurzeja viel recherchiert. Das Stück verdankt seine Entstehung auch den coronabedingten Einschränkungen. Denn diese ihre eigene, ungewöhnliche Geschichte des Aufwachsens in einem westdeutschen, kommunistischen Haushalt, mit Beziehungen bis nach Albanien, beschäftigt Kurzeja schon lange. Doch erst jetzt, im Jahr ohne Aufführungen, fand sie Zeit, sich intensiver damit auseinanderzusetzen. Zudem haben die aktuellen Abstandsregeln die Form der Videosequenzen geprägt: Kurzeja spielt fast alle Rollen selbst.

Nicht mal in Albanien ist alles rot

Da ist zum Beispiel Rolf, ein etwas ungepflegter junger Mann mit dickem Bauch, dem die Parteiideologie eigentlich ziemlich egal ist – so wie er bereits in der Schule nicht eben durch Übereifer hervorstach. Aber er hatte mal eine kurze Affäre mit der albanischen Parteisekretärin Ikmete. "Verdammte Weiber", schimpft er, wenn wieder mal eine Genossin seine Avancen zurückweist. Kurzeja versucht nicht, dem Kerl mit der abgebrochenen Bildungskarriere Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Rolf ist unsympathisch.

Keineswegs realistisch, eher grob überzeichnet sind auch Hans-Jürgen, der Kapitalist, und seine frustrierte Frau Ingeborg im goldglitzernden Kleid auf dem Balkon ihrer Villa, ordentlich beschwipst vom Sekt und bisweilen kaum noch in der Lage, sich auf den Beinen zu halten. Wie sie in einer Sitzecke posiert und immer wieder zu Boden rutscht, das ist Tanztheater der anderen Art: Was nach Hilflosigkeit aussieht, sind in Wirklichkeit sorgsam einstudierte Bewegungsabläufe. An der Art und Weise, wie sie von der Bank gleitet und sich wieder aufrappelt, zeigt sich: Ingeborg ist in eine Sackgasse geraten.

Anders Ulla und Jutta, die beiden anderen Mitglieder der K-Gruppe neben Rolf: Ulla, Parteifunktionärin, hart und bestimmt, legt der anderen, Jutta, ziemlich unmissverständlich nahe, sich von ihrem Freund Heiner zu trennen. "Du weißt doch, welches Risiko das für die Partei bedeutet." Hinter dem Kampf für die klassenlose Gesellschaft stehen in beiden Fällen auch persönliche, psychologische Motive: Der Wunsch nach klaren Strukturen, die einem Halt geben, dem starken Mann, der bestimmt, einer Vaterfigur vielleicht.