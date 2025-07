Modernisierung des Tuttlinger Bahnhofs: "Das machen wir selbst"

In Altrosa und Hellorange: das schmucke, aber heruntergekommene Bahnhofsgebäude.

Eigentlich ein schöner Bahnhof

Äußerlich macht der Bahnhof einen etwas schäbigen Eindruck. Ein schlichter, kubischer Bau, jahrzehntelang nicht gestrichen: der blassrosa Südflügel zuletzt vermutlich vor dreißig Jahren, als die Bahn ihn an einen Versicherungsmakler verkaufte. Am Nordflügel und Empfangsgebäude ist es noch länger her. "Die Bahn hat den Bahnhof viele Jahre lang vergammeln lassen", sagt Beck. "Die Toiletten sahen furchtbar aus."

Dabei war der Bahnhof einmal der Stolz der Stadt. 1928 begonnen, als der Stuttgarter Hauptbahnhof von Paul Bonatz gerade fertiggestellt war, sollte der Bau einen älteren Bahnhof aus dem Jahr 1869 ersetzen. In Tuttlingen, am südlichen Ende des Königreichs Württemberg, hatte die Linie der Württembergischen Staatsbahnen geendet. Nach dem Ersten Weltkrieg wollte Württemberg die Strecke zur Fernverbindung ausbauen, um Reisenden aus Berlin eine Altnativroute in die Schweiz anbieten zu können.

Zu diesem Zweck wurde sogar die Donau verlegt, das Gelände aufgeschüttet. Der 1933 eröffnete, von Architekten der Reichsbahndirektion in Stuttgart entworfene Bau war für die damalige Zeit ausgesprochen modern. Die flachen Dächer und die hohen Fenster an beiden Seiten der Bahnhofshalle erinnern an den Stuttgarter Bonatzbau. Eine alte Holzbalkendecke und zwei renovierte runde Kioske am Ausgang zum Vorplatz lassen inzwischen etwas vom alten Glanz wieder aufleben.

In den beiden Flügeln haben sich dagegen Spuren der jüngeren Geschichte erhalten, die nicht konserviert werden sollen. In der oberen Etage des Südflügels betrieben der CDU-Bundestagsabgeordnete Volker Kauder und sein Parteifreund, der Landtagsabgeordnete Guido Wolf, gemeinsam ein Wahlkreisbüro. Darunter, im ersten Stock, zeugt noch ein pompöser Tresen von der Versicherungsagentur, der das Gebäude zu dieser Zeit gehörte. 2015 zogen in das Büro Kauder/Wolf unbegleitete jugendliche Flüchtlinge ein, fünf Jahre später wurde aus den Räumen des Versicherungsmaklers eine Corona-Teststation.