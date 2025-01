Pauluskirche in Stuttgart-West: Eine Kirche kämpft ums Überleben

Während die Bauabteilung an einer Lösung für die Bauschäden arbeitet, setzt die Gesamtkirchengemeinde die Initiative unter Druck. In nur vier Wochen, vom 15. Januar an, soll in einem Beteiligungsverfahren ein neues Nutzungskonzept gefunden werden – inklusive Finanzierungsplan. Die Gesamtkirchengemeinde, die Kirchengemeinde Stuttgart-West und das Pauluskomitee sind mit je drei Personen vertreten, wie es heißt "auf Augenhöhe". Die Rollen sind so verteilt: Alle Entscheidungen fällt allein die Gesamtkirchengemeinde; die Initiative darf mitreden und die West-Gemeinde soll sich an den Kosten beteiligen. Um diese zu decken, sind jährliche Einnahmen von mindestens 200.000 Euro nachzuweisen.

Dass das so funktionieren kann, erscheint sehr fraglich. Um eine neue Nutzung für die Pauluskirche zu finden, bräuchte es wohl eine wesentlich breitere Beteiligung und vor allem viel mehr Zeit. Es ist die größte Stuttgarter Gemeinde, es soll weiterhin Gottesdienst stattfinden – ähnlich wie in der katholischen Kirche St. Maria im Süden der Landeshauptstadt, die sich die "Öffnung des Kirchenraums zur Stadtgesellschaft hin und die Kooperation mit Menschen und Institutionen in der unmittelbaren Umgebung" vorgenommen hat und auch praktiziert. Aber was genau die Dinge sind, die in einer Kirche sinnvollerweise neben Gottesdienst und Orchesterproben geschehen könnten: Das müsste ja erst einmal ermittelt werden. Wo besteht ein Bedarf? Welche Einnahmen lassen sich generieren?

Es ist eine Aufgabe für den ganzen Stadtteil. Bezirksvorsteher Bernhard Mellert (Grüne) hat Zustimmung signalisiert, die Pauluskirche erhalten zu wollen. Die Grünen im Gemeinderat haben bereits im September 2023 einen Antrag gestellt: "Die Zukunft der Pauluskirche sichern – Veränderungsprozess begleiten". Das Paulus-Zentrum sei ein Ort der Begegnung und des bürgerschaftlichen Engagements: "Das kulturelle Programm und die verschiedenen Angebote für alle Generationen ziehen jedes Jahr fast 10.000 Besucher:innen an." Doch bislang hat die Stadtverwaltung darauf nicht geantwortet.