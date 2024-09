Bürgergipfel in Stuttgart: Gekränkte Randfiguren

In der Folge wird die Schuld am Scheitern auf Sündenböcke abgewälzt, etwa weil sich arm wähnende Libertäre zur Überzeugung gelangen, dass bei der Jobvergabe nicht nach Eignung, sondern zugunsten von Frauen oder Diversität entschieden worden sei. Entsprechend beklagen die Libertären allerlei Vorschriften und Verbote, die sich in ihrem Weltbild, so Amlinger und Nachtwey, der "Mainstream" oder neuerdings die "Woken" ersonnen haben sollen: "Sie sehen sich als Opfer eines sinistren Establishments, in dem Liberale und Linke, Wissenschaft und globale Unternehmen einen Totalitarismus ungekannten Ausmaßes vorbereiten."

Und der Bürgergipfel versammelt bekannte Figuren der Bewegung: Die abgesägte AfD-Chefin Frauke Petry, Höcke-Anwalt und CDU-Mitglied Ulrich Vosgerau und der ehemals in Medienkreisen renommierte Roland Tichy – sie alle haben in den vergangenen Jahren erheblich an Status eingebüßt, sodass sie nun bitterlich über das Phänomen der sozialen Ächtung klagen, das sich Massen der Schwachen ausgedacht hätten, um die wenigen Starken auszubremsen. Im Grunde ist der Bürgergipfel ein großes Schaulaufen von gescheiterten Figuren eines gesellschaftlichen Rands, der zunehmend zur Mitte wird. Der Applaus des Publikums ist dann am lautesten, wenn sie auf den Bühnen der Liederhalle über angebliche Versager herziehen, bevorzugt die Grünen.

Grünen-Bashing funktioniert immer

Das hat auch SPD-Mitglied Fritz Vahrenholt festgestellt, der in seiner Partei nur noch wenig Wertschätzung erfährt. In einem "Stammtisch" genannten Zimmer referiert er vor einer Fototapete mit aufgedruckten Weinflaschen: "CO2 ist ein Klimagas und trägt zur Erderwärmung bei." – "Quatsch!", ärgert sich eine Zuschauerin und verlässt den Raum. So verpasst sie Vahrenholts Nachsatz, dass der menschliche Einfluss auf das Klima viel kleiner sei als angenommen und er es deswegen für Irrsinn hält, den deutschen Wohlstand für Schutzmaßnahmen zu opfern. "Wir sind der Geisterfahrer, die anderen schauen uns an und lachen." Mitgerissen sieht das Publikum nicht aus. Vahrenholts Mundwinkel hängen tief.